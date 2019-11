Miền Trung gồng mình đón bão số 6

Phải đảm bảo an toàn cho người dân Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt lưu ý chính quyền các địa phương ven biển phải đảm bảo an toàn cho người dân trong bão số 6. Yêu cầu người dân phải rời khỏi lồng bè, tàu thuyền trên biển khi bão số 6 đổ bộ, nếu dân không chịu lên bờ phải sử dụng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn. Trên bờ thì phải triệt để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, những ngôi nhà không đảm bảo an toàn, những khu bị sạt lở đất, ngập nước… “Phải tập trung triển khai quyết liệt các công tác ứng phó với bão số 6 trong đêm 9 và ngày 10.11 để khi bão vào là chúng ta chủ động, không để bị động, bất ngờ gây ra tình trạng thiệt hại. Đặc biệt, phải bảo vệ tính mạng người dân là số 1, cùng với đó là bảo vệ tài sản của người dân và nhà nước”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.