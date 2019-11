Một người mẹ ở Hậu Giang tố giác 'con bị xâm hại': Tôi sẽ theo tới cùng

Một người mẹ ở Hậu Giang vẫn khẳng định con mình "bị xâm hại vùng kín" và sẽ tiếp tục cầu cứu các cơ quan chức năng.

Hết thời hạn 15 ngày

Giấy thông báo không thụ lý đơn khiếu nại của cơ quan CSĐT, Công an H.Châu Thành, Hậu Giang Ảnh: Đình Tuyển

Trước đó, chị T. khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 20 (ngày 21.10) của Cơ quan CSĐT, Công an H.Châu Thành đối với vụ việc bé H. (4 tuổi), con gái chị T., mà gia đình nghi bị xâm hại tình dục . Đơn khiếu nại được chị T. gửi ngày 15.11, sau khi nhận được “Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự” vào ngày 12.11 từ Công an H.Châu Thành.

Thông báo “Không thụ lý đơn khiếu nại” (ký ngày 20.11) của Công an H.Châu Thành cho biết Căn cứ khoản 1, Điều 471, Bộ luật tố tụng hình sự quy định: Thời hiệu khiến nại là 15 ngày kể từ ngày người khiếu nại “nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật ” và việc chị T. khiếu nại đã hết thời hiệu.

Tiếp tục ôm con đi cầu cứu

Ngay sau khi nhận thông báo “Không thụ lý đơn khiếu nại”, chị N.N.T. tiếp tục ôm con gái đi gửi đơn khiếu nại lần 2 tới Viện trưởng Viện KSND H.Châu Thành.

Chị T. trình bày, ngày 19.11, chị nhận được Giấy mời của Cơ quan CSĐT, Công an H.Châu Thành. “Thấy công an mời, tôi nghỉ việc, đến cơ quan công an, sau đó nhận được thông báo không thụ lý đơn khiếu nại với lý do quá 15 ngày so với ngày công an ra quyết định (ngày 21.10.2019 - PV). Nhưng trên thực tế, tới 12.11, tôi mới ký biên nhận nhận thông báo về quyết định này”, chị T. nói.

Biên nhận giao nhận “Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự” số 49 ngày 21.10.2019 được giao cho chị T. ngày 12.11, sau đó ngày 15.11 chị T. gửi đơn khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án Ảnh: Đình Tuyển

“Tôi tự hỏi tại sao cơ quan công an không căn cứ vào “Biên bản giao nhận thông báo” ngày 12.11 của Cơ quan CSĐT, Công an H.Châu Thành giao cho tôi? Vì nếu tính thời hiệu 15 ngày và đối chiếu với biên bản giao nhận này thì ngày 15.11 tôi nộp đơn khiếu nại vẫn đủ điều kiện để thụ lý theo quy định của pháp luật ”, chị T. nói thêm.

Trường hợp nào không tính vào thời hiệu khiếu nại? Theo luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng (Văn phòng luật sư Trần Thanh Phong, TP.Cần Thơ), tại khoản 2 Điều 471 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có quy định: “Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại”.

Cầm lá đơn khiến nại lần 2, gửi đến Viện trưởng Viện KSND H.Châu Thành, chị T. cho biết: “Con tôi mới 4 tuổi không thể nào mà dựng chuyện vu oan cho người khác. Dù rất đau lòng, nhưng tôi tin cháu đã bị xâm hại vùng kín . Tôi sẽ đeo đuổi vụ này tới cùng".