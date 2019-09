Mưa lũ dồn dập, miền Trung oằn mình

Tàu thuyền gặp nạn, nhiều ngư dân mất tích

Mưa lũ cũng đang khiến tàu thuyền của ngư dân trong vùng chịu thiệt hại lớn. Khoảng 8 giờ ngày 2.9, tàu cá QNa 91928 TS do ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 43 ngư dân trên đường vào bãi Thuyền Chài (thuộc quần đảo Trường Sa) tránh bão, khi cách bãi Thuyền Chài 10 hải lý thì bị sóng đánh chìm, mất liên lạc. Đến 14 giờ 30 phút ngày 3.9, các tàu đang tránh trú ở bãi Thuyền Chài đã phát hiện, cứu được 41 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe yếu; 3 ngư dân khác mất tích. Vùng 4 Hải quân đã điều tàu tàu KN 420 ra ứng cứu. Chiều 3.9, ngư dân địa phương cũng hỗ trợ trục vớt ngư lưới cụ và tàu QB 91354 TS của ông Nguyễn Thanh Lương (xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) đang neo đậu trên sông Nhật Lệ, Quảng Bình. Cũng tại Quảng Bình, tối 2.9 chị Hồ Thị Chăn (30 tuổi, xã Trọng Hóa, H.Minh Hóa) bị mất tích nghi do lũ lớn; chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức tìm kiếm. Theo Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển, trong ngày 3.9 tàu cá KH 96543 của ông Huỳnh Thanh Lịch (ngụ Vĩnh Hòa, Nha Trang) bị hỏng máy trôi dạt với tốc độ 0,1 hải lý/giờ, trên tàu có 5 ngư dân trong thời tiết sóng gió cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Trưa 2.9, tàu cá PY 90187 hoạt động cách đảo Phú Quý, Phan Thiết khoảng 88 hải lý về phía đông thì ngư dân Huỳnh Phúc Vũ (50 tuổi, quê Phú Yên) xuống thúng câu mực và bị cuốn mất tích, tàu cá huy động nhiều tàu xung quanh tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.