Người dân dừng chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn

Sau hơn 4 ngày người dân xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (H.Sóc Sơn, Hà Nội) tập trung chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn , từ 13 giờ 30 chiều 17.7, xe chở rác thải sinh hoạt từ nội thành Hà Nội đã vào được bãi rác Nam Sơn.

Ông Nguyễn Văn Mạc, Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn, cho biết sáng cùng ngày, ông Đào Đức Toàn, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành TP.Hà Nội cùng lãnh đạo 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ đã đối thoại với người dân tại UBND H.Sóc Sơn. Lãnh đạo TP.Hà Nội đã trả lời trực tiếp người dân về chính sách di dời trong chỉ giới 0 m - 500 m tính từ tường rào của bãi rác Nam Sơn; thời điểm và mức đền bù; các kiến nghị của người dân sống gần bãi rác này. Sau khi nghe những cam kết của lãnh đạo TP.Hà Nội, người dân xã Nam Sơn, xã Hồng Kỳ tự giải tán khỏi các "chốt chặn" ở cổng số 1 và cổng số 2 bãi rác Nam Sơn.

Ông Mạc cũng bày tỏ mong muốn TP.Hà Nội có chính sách bồi thường, hỗ trợ đền bù di dời hợp lý để người dân trong vùng ảnh hưởng được giải phóng mặt bằng, sớm ổn định cuộc sống , không tập trung chặn xe chở rác nữa. Theo ông Mạc, người dân 2 xã kể trên bắt đầu chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn từ tối 13.7, đến thời điểm giải tán là hơn 4 ngày. Đây không phải lần đầu tiên người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn. Mỗi lần xe chở rác bị chặn vào bãi rác này, nội thành Hà Nội đều bị ùn ứ rác thải , gây ô nhiễm môi trường . Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, dự kiến sẽ mất khoảng 2 - 3 ngày để dọn sạch lượng rác ùn ứ ở nội thành.

Doanh nghiệp đổ trộm rác vào khu đất Bộ Công an quản lý

Trong một diễn biến có liên quan, ông Nguyễn Khắc Chinh, Phó chủ tịch UBND P.Phương Canh, Q.Nam Từ Liêm, cho biết ngày 17.7, cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện đổ trộm rác thải sinh hoạt vào bãi đất trống do Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an quản lý, hiện mới xây tường rào xung quanh.

Theo ông Chinh, sáng cùng ngày, nhiều người dân ở P.Phương Canh đã bắt quả tang xe tải của Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (Công ty Minh Quân), là đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn Q.Bắc Từ Liêm, đổ trộm rác vào khu đất của Bộ Công an. Tổng khối lượng rác Công ty Minh Quân đổ vào bãi đất của Bộ Công an là khoảng 70 tấn. Rác thải được đổ trực tiếp lên nền đất mà không thực hiện các biện pháp kê lót nào, khiến nước rỉ rác thấm xuống đất. Việc che phủ bạt cũng thực hiện qua loa, gây mất vệ sinh môi trường.

Vẫn theo ông Chinh, việc đổ rác vào khu đất của Bộ Công an xuất phát từ chuyện sau khi người dân ở H.Sóc Sơn chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn nên Q.Nam Từ Liêm có ý kiến để các phường bố trí tạm thời một số điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Do vậy, P.Phương Canh dự định sẽ bố trí đổ tạm rác trên địa bàn phường vào khu đất trống do Cục Hồ sơ nghiệp vụ của Bộ Công an quản lý. Tuy nhiên, chưa có văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng đồng ý cho phép tập kết tạm rác thải sinh hoạt tại khu đất này.

Ông Chinh cũng cho biết, chiều tối 15.7, sau khi nhận được phản ánh Công ty Minh Quân đổ rác tại bãi đất trống, chính quyền phường đã yêu cầu tạm dừng chờ đến khi có văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau đó Công ty Minh Quân vẫn tiếp tục đổ rác tại bãi này. Trước mắt, P.Phương Canh đã yêu cầu công ty này dừng đổ rác vào khu đất, chờ xem xét xử lý.