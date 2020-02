Nhiều tỉnh sắp công bố hết dịch Covid-19

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã cập nhật nhiều thông tin tích cực mà buổi sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thảo luận và thống nhất. Theo đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như bạn bè quốc tế đánh giá Việt Nam làm rất tốt trong kiểm soát dịch bệnh.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết thêm, cháu bé 3 tháng tuổi đang điều trị tại BV Nhi T.Ư khi xét nghiệm lần thứ nhất đã cho kết quả âm tính với Covid-19. Đặc biệt, người mẹ cũng không bị lây nhiễm Covid-19.

“Điều quan trọng nữa là, Việt Nam chưa có trường hợp nào lây lan trong môi trường y tế - nghĩa là chưa có ca nào lây cho cán bộ y bác sĩ điều trị người bị bệnh”, ông Đam nhấn mạnh.

“Tại Khánh Hòa, đã qua 30 ngày không phát hiện thêm ca nhiễm mới, là đã đủ điều kiện tuyên bố hết dịch. Hay như Thanh Hóa, cũng đã qua 23 ngày không xuất hiện thêm ca nhiễm, và các thủ tục sẽ được chuẩn bị để trong 5 ngày tới có thể công bố hết dịch theo quy định”, Phó thủ tướng nói thêm. Bên cạnh đó, theo ban chỉ đạo, Việt Nam cũng đang kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh; việc cách ly, khoanh vùng dập dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm theo quy định; hệ thống xét nghiệm, phát hiện bệnh cũng hoạt động nhuần nhuyễn và nhanh hơn.

Nhắc lại dịch SARS năm 2003, người đứng đầu Chính phủ cho biết chỉ sau 45 ngày có dịch, Việt Nam đã được WHO công nhận là quốc gia đầu tiên khống chế thành công dịch SARS, và ở thời điểm này, chúng ta càng tự tin hơn với các phương tiện và quyết tâm hiện có.

Dù vậy, Thủ tướng lưu ý rằng, “đẩy lùi được dịch thì mới thành công một nửa”. Yêu cầu lớn hơn của Chính phủ là phải giảm thiểu tác động đến đời sống người dân và nền kinh tế.

“Không vì chống dịch mà ngừng trệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phải giữ nhịp điệu sản xuất, đi lại của người dân; kiên quyết giữ vững và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đề ra. Như vậy mới gọi là thành công trọn vẹn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho rằng, khi nói “hy sinh một vài lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người dân”, Chính phủ không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ. “Thay vào đó, chúng ta chọn giải pháp khó hơn, tức là làm sao vẫn duy trì điều kiện đi lại cho người dân, du khách, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế , thương mại nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người dân”, Thủ tướng nói và đánh giá cao những ngành, những doanh nghiệp đã “chuyển nguy thành cơ”, như: xử lý tốt ứ đọng nông sản (trái thanh long; nhiều chuyến hàng xuất khẩu nông sản bằng đường biển, đường bộ được khơi thông)...; nhiều doanh nghiệp có cách làm sáng tạo để đảm bảo quá trình sản xuất, kinh doanh bình thường.

Người đứng đầu Chính phủ phát đi thông điệp mạnh mẽ “Việt Nam có môi trường kinh doanh, du lịch và môi trường sống an toàn, hấp dẫn”. “Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì những nỗ lực phòng chống dịch rất hiệu quả, mà còn an toàn một cách tự nhiên, nhờ vào điều kiện thời tiết sẽ sớm ấm áp trên cả nước”, Thủ tướng nói và đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động đón đầu để không bỏ lỡ cơ hội tăng tốc. Chính phủ sẽ có các kịch bản tăng trưởng, các chính sách phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng, sản xuất kinh doanh.