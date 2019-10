Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đối mặt mức án cao

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án Tổng công ty viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Theo đó, 13/14 bị can bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 220, khoản 3 bộ luật Hình sự năm 2015. 4/14 bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ, theo quy định tại điều 354, khoản 4 bộ luật Hình sự năm 2015. Trong số này, bị can Nguyễn Bắc Son , Bộ trưởng Bộ TT-TT giai đoạn 2011 - 2016; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TT-TT giai đoạn 2016 - 2.2019; Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐTV MobiFone; Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc MobiFone, cùng bị truy tố 2 tội danh: vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ . Bị can Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch HĐQT AVG, bị truy tố về tội đưa hối lộ, theo quy định tại điều 364 bộ luật Hình sự 2015.

Bắt giam 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Nhà nước thiệt hại hơn 6.950 tỉ đồng

Theo cáo trạng, năm 2015, MobiFone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước, mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỉ đồng, thuộc dự án nhóm A - thẩm quyền của Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư. Bộ TT-TT là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại MobiFone có trách nhiệm chỉ đạo MobiFone trong quá trình thực hiện dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án, các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải và một số người khác, ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau tại Bộ TT-TT, MobiFone, Công ty thẩm định giá AMAX đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính kinh doanh của AVG; thẩm định giá; sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của AVG, trong việc lập, trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thanh toán gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước.

Cụ thể, dự án chưa được Thủ tướng ban hành quyết định chủ trương đầu tư, nhưng ông Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo cho ông Phạm Đình Trọng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ TT-TT), đề xuất và giao cho ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, vi phạm quy định luật Đầu tư năm 2014. Bên cạnh đó, giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án là 2 yếu tố quan trọng đối với một dự án đầu tư, dù chưa được làm rõ, nhưng ông Son đã chỉ đạo ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình, vi phạm quy định luật Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Trong giai đoạn truy tố, bị can Son chỉ nhận trách nhiệm là người đứng đầu Bộ TT-TT, không thừa nhận vai trò chủ mưu, chỉ đạo, song cơ quan tố tụng có đủ căn cứ kết luận bị can Son là người chịu trách nhiệm cao nhất, đứng đầu các bị can đã được phát hiện, khởi tố và truy tố.

Theo cáo trạng, tại thời điểm thương vụ chuyển nhượng cổ phần được tiến hành, giá trị tài sản của AVG dựa trên các báo cáo kiểm toán xác định khoảng 3.103 tỉ đồng, sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả thì giá trị tài sản ròng của AVG chỉ còn lại khoảng 1.970 tỉ đồng. Ngoài ra, AVG còn bị thua lỗ kéo dài trong nhiều năm… Vì mong muốn bán AVG giá cao, nên Phạm Nhật Vũ đã đưa ra các thông tin thổi phồng giá trị doanh nghiệp. Bị can Vũ đã gọi cho ông Nguyễn Bắc Son tổng cộng 85 cuộc điện thoại, 206 tin nhắn để trao đổi, liên hệ để ông này chỉ đạo cấp dưới sớm thực hiện mua cổ phần.

Biết rõ tình trạng kinh doanh bết bát cũng như giá trị thực của AVG, nhưng các bị can Son, Tuấn, Trà và Hải vẫn ký để mua cho được 95% cổ phần AVG với giá ngất ngưởng (hơn 8.898 tỉ đồng). Tổng thiệt hại của MobiFone trong thương vụ này được cơ quan tố tụng xác định hơn 6.950 tỉ đồng.

Cất 3 triệu USD hối lộ ở ban công

Sau khi hoàn thành phi vụ, bị can Vũ đã đến nhà riêng của bị can Son tại số 14 ngõ 36 C1 Lý Nam Đế, P.Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) và đưa cho ông này số tiền 3 triệu USD . Bị can Son đã mang 3 triệu USD lên phòng làm việc tại tầng 2 và xếp đầy vào 2 va li và 1 ba lô du lịch , rồi cất ra ngoài ban công được quây kín bằng khung nhôm kính. Toàn bộ số tiền 3 triệu USD, bị can Son đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền khoảng 10 lần khi Huyền từ TP.HCM ra Hà Nội thăm gia đình . Khi đưa tiền cho con gái, bị can Son dặn không được gửi tiết kiệm, còn đầu tư vào đâu thì tùy.

Tội nhận hối lộ quy định tại điều 354, khoản 4 bộ luật Hình sự năm 2015 phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

Bị can Trương Minh Tuấn khai đã nhận khoản tiền 200.000 USD từ Vũ tại cơ quan và sử dụng vào chi tiêu cá nhân, bị can đã có đơn xin nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Bị can Lê Nam Trà, Cao Duy Hải cũng khai nhận khoản tiền nhận hối lộ và xin nộp lại để khắc phục hậu quả. Hai bị can này cũng khai nhận sau khi nhận được tiền hối lộ từ Vũ đã tiếp tục biếu bị can Son trong dịp lễ tết, trong đó Lê Nam Trà biếu ông Son 700.000 USD, Cao Duy Hải biếu ông Son 200.000 USD. Bị cáo Son có thừa nhận một phần về khoản tiền này, song cả bị cáo Trà và Hải xác định là việc cá nhân, không yêu cầu hay đề nghị xem xét trong vụ án.