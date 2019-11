'Ông Nguyễn Tiến Dũng lợi dụng các bé thỏa mãn dục vọng còn hơn cả dâm ô'

Như Thanh Niên đã thông tin, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết biết lúc 10 giờ ngày 18.11, Cơ quan điều tra Công an Q.Bình Thạnh đã khởi tố ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội. Vụ việc cũng được Công an Q.Bình Thạnh chuyển hồ sơ qua Viện KSND Q.Bình Thạnh theo đúng quy trình thủ tục.