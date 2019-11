Nhiều bé gái bị dâm ô ở trung tâm hỗ trợ xã hội: Đưa ra ánh sáng

Sau khi tiếp nhận thông tin nhiều bé gái bị một cán bộ tại Trung tâm hỗ trợ xã hội (P.13, Q.Bình Thạnh, thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) dâm ô nhiều lần, PV Thanh Niên đã tìm đến phòng trọ, hướng dẫn người thân đưa bé Đ.T.K.A (K.A, 14 tuổi) đến công an tố cáo để tránh những bé khác trở thành nạn nhân.

Bé K.A (14 tuổi - thứ 2 từ phải qua) cùng mẹ (bìa trái) và cán bộ UBND P.13 đang làm việc tại Công an P.13 (Q.Bình Thạnh) Ảnh: Công Nguyên

"Thật là hết nhân tính"

Trưa 15.11, lần theo địa chỉ không rõ ràng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được khu nhà trọ xập xệ gần cầu Rạch Đĩa (xã Phước Kiểng, H.Nhà Bè) nơi gia đình bé K.A lưu trú. Luồn qua con hẻm nhỏ nằm sâu trong khu nhà ổ chuột cạnh con kênh, chúng tôi gặp bà L.T.K.L (mẹ ruột bé K.A). Bà L. đồng ý ra ngoài quán cà phê để nói chuyện (vì bà đang ở chung với nhiều người nên bất tiện).

Xe của cơ quan công an được cho là chở ông Nguyễn Tiến Dũng vào trụ sở Trung tâm hỗ trợ xã hội để làm việc chiều 17.11 Ảnh: CTV

Bà L. cho biết, vợ chồng bà có 4 người con, K.A là con thứ 3 trong gia đình. Cuộc sống gia đình quá khó khăn nên chồng bà ra TP.Phan Thiết (Bình Thuận) làm ăn, còn bà làm thuê làm mướn để nuôi các con. Hai người con đầu đã lập gia đình, ở riêng; còn K.A và con trai út (12 tuổi) hằng ngày sống bằng nghề “múa lửa” ở các con phố nhiều quán nhậu.

Trong lúc “múa lửa” ở Q.1, K.A đã gặp nhiều bạn bè sống lang thang nên bỏ nhà đi theo và bị công an bắt đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội . “Không biết cuộc sống của nó trong đó ra sao, về nhà không nghe kể”, bà L. nói.

Ông Dũng tại buổi gặp PV Thanh Niên Ảnh: Trác Rin

Tôi làm mẹ không quản được con là thấy có lỗi, tưởng đâu con vào trung tâm được các cô, chú giúp đỡ, định hướng, dạy nghề cho cháu trưởng thành sau này. Tôi không ngờ rằng, vào đó các bé lại bị cán bộ giở trò đồi bại Bà L.T.K.L, mẹ ruột bé Đ.T.K.A (14 tuổi) Sau khi nghe PV Thanh Niên nói bé K.A bị cán bộ trong trung tâm dâm ô và cần phải tố cáo hành vi này thì bà L. đứng bật dậy, nói: “Có chuyện đó nữa sao? Thật là mất hết nhân tính”. Rồi bà L. hỏi: “Giờ mình làm sao để đưa vụ việc ra ánh sáng đây? Việc này tôi phải đòi lại công bằng cho con tôi, cũng như những bé khác và để tránh các bé vô sau bị như con tôi”. PV Thanh Niên hướng dẫn bà L. đưa bé K.A đến công an tố cáo thì bà L. đáp: “Đi ngay lập tức! Đây là nỗi đau của người mẹ như tôi, tôi nghe mà nghẹn đứng cả cổ họng”.

Khoảng 14 giờ ngày 15.11, bà L. và bé K.A cùng chúng tôi đến trụ sở Công an P.13 (Q.Bình Thạnh) làm đơn tố cáo hành vi dâm ô của ông Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ Q.3, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn, thuộc Trung tâm hỗ trợ xã hội nói trên). Trên đường đi, bà L. đứng ngồi không yên và bức xúc: “Tôi làm mẹ không quản được con là thấy có lỗi, tưởng đâu con vào trung tâm được các cô, chú giúp đỡ, định hướng, dạy nghề cho cháu trưởng thành sau này. Tôi không ngờ rằng, vào đó các bé lại bị cán bộ giở trò đồi bại. Con tôi mới 14 tuổi, đang tuổi dậy thì, sao nỡ hành động như thế với con bé...”. Ngồi cạnh mẹ, K.A bức xúc: “Tụi con tức ổng lắm luôn nhưng bị dọa nên không dám nói ai. Giờ con thấy sai khi bỏ đi bụi rồi”.

Công an khẩn trương vào cuộc

Khi PV Thanh Niên hỗ trợ người nhà nạn nhân đưa vụ việc ra ánh sáng đã được công an các cấp nhanh chóng ghi nhận, vào cuộc phối hợp các đơn vị làm rõ.

15 giờ ngày 15.11, PV Thanh Niên cùng hai mẹ con bà L. có mặt tại Công an P.13 (Q.Bình Thạnh). Cán bộ công an trực ban, sau khi nghe trình bày, nhận định vụ việc nghiêm trọng nên gọi điện báo cáo chỉ huy.

Ngay lập tức bé K.A và mẹ được đưa vào phòng riêng để viết tường trình và lấy lời khai. Bé K.A với sự giám hộ của mẹ bắt đầu khai rõ từng chi tiết: “Thầy đó (tức ông Dũng - PV) dụ bọn con cho thuốc lá, nước sôi để ăn mì gói, hứa cho về sớm. Đáp lại, bọn con gồm: K.N, K.T, K.D, B.N... thường xuyên bị thầy yêu cầu cởi áo, cởi quần đứng trong phòng để thầy đứng bên ngoài thò tay qua cửa sổ (phía sau phòng) sờ vào ngực, vùng kín. Có những lúc nhậu xỉn, thầy bắt bọn con cầm “của quý” của ổng cho đến lúc thầy thỏa mãn mới xong. K.N là người bị thầy sờ nhiều nhất. Sự việc thường từ 21 - 23 giờ, mỗi lần sờ các bạn, thầy yêu cầu 1 bạn (thường là K.D) đứng gần cửa sổ phòng để cảnh giới. Nếu có ai tới gần thì báo hiệu để thầy bỏ đi. Sau mỗi lần như vậy, thầy cho phòng con thuốc lá, bật lửa để hút. Bọn con tức lắm, muốn hét lớn lên nhưng lúc đó khuya, các thầy khác đi về hết rồi không ai nghe. Lúc ra ngoài lao động , sinh hoạt, bọn con muốn nói với các thầy khác nghe nhưng thầy ấy (tức ông Dũng - PV) lại gần đe dọa “nói đi thì sẽ biết tay!” nên cả nhóm không dám nói”.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an P.13 đã báo cho UBND P.13 về vụ việc. UBND P.13 cử hai cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ phường xuống chứng kiến công an làm việc với bé K.A và ghi nhận vụ việc. Ban Chỉ huy Công an P.13 đã báo cáo khẩn cho lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh. Đội CSĐT tổng hợp (Công an Q.Bình Thạnh) cử ngay cán bộ xuống nắm vụ việc. Đến 19 giờ cùng ngày, công việc ghi lời khai bé K.A hoàn tất.

Theo Công an P.13, ngay trong đêm 15.11, đơn vị này phối hợp Công an Q.Bình Thạnh đến trung tâm trên để xác minh ông Dũng có phải là cán bộ tại trung tâm này hay không.

Căn phòng nơi ông Dũng thực hiện hành vi dâm ô với nhiều bé gái Ảnh: Mã Phong

Bên cạnh đó, một số bé tại Trung tâm hỗ trợ xã hội hiện được chuyển qua Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP (Q.Gò Vấp). Tại trung tâm ở Gò Vấp, cán bộ thấy nhiều bé có biểu hiện lạ như hút thuốc, nên hỏi thì có ít nhất 6 bé khai ra hành vi dâm ô của ông Dũng.

Vì vậy Công an Q.Bình Thạnh đến trung tâm ở Gò Vấp tiếp xúc với các bé K.N, K.T… (đang ở tại đây) để xác minh. “Đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý, thể chất các cháu bé, vì vậy cơ quan điều tra phải làm kỹ để tránh sai sót, bỏ lọt tội phạm. Trong vòng 24 giờ, theo quy định, Công an P.13 sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ”, một cán bộ Công an P.13 cho biết.

6 bé gái tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô

Ngày 8.11, Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP có công văn báo cáo lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP về việc nhiều bé tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô trong thời gian các bé ở tại Trung tâm hỗ trợ xã hội (463 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh).

Theo đó, ngày 30.10, qua công tác nuôi dạy các trẻ, Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP đã can thiệp hỗ trợ tâm lý cho bé K.N (14 tuổi) vì bé có biểu hiện bất ổn về tâm sinh lý.

Qua hỗ trợ, bé K.N cho biết bị cán bộ tại Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều lần. Qua làm việc, Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP đã ghi nhận có 6 bé độ tuổi 13, 14, 15 bị ông Dũng dâm ô.

6 bé cho biết, ông Dũng thực hiện dâm ô qua cửa sổ buồng C2 của Trung tâm hỗ trợ xã hội, trong đó bé K.N bị nhiều nhất. Sau mỗi lần dâm ô, ông Dũng cho trẻ hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi ăn mì tôm. Ông Dũng còn hứa với trẻ sẽ sửa hồ sơ cho trẻ hồi gia hoặc đi trường sớm.

Dấu hiệu của tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” Ông Lưu Đức Quang ( giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM) khẳng định hành vi sờ ngực và lợi dụng vị trí, công việc của mình để sờ một số bộ phận nhạy cảm của các bé của người thầy tại trung tâm nói trên là có dấu hiệu của tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 06/2019 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn xét xử xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Ông Quang nói: "Lời khai, lời tố cáo của các bé cùng nội dung phản ánh trên báo chí là nguồn tin, báo tố giác tội phạm. Từ đó, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ có hay không hành vi xâm hại tình dục của người thầy . Lời khai, trình bày cũng là nguồn chứng cứ nếu nó phù hợp với chứng cứ khác". Phan Thương