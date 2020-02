Phong tỏa khu vực có dịch Covid-19

Thời gian ủ bệnh Covid-19 trong 24 ngày mới chỉ là nghiên cứu đơn lẻ







PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cố vấn của Trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp (Bộ Y tế) cho biết thêm, thời gian ủ bệnh tối đa 14 ngày với nCoV được đưa ra là dựa theo những nghiên cứu cùng với những khuyến cáo của WHO. Tại Trung Quốc cũng có một số công trình nghiên cứu cho rằng thời gian ủ bệnh của nCoV có thể kéo dài hơn. Tuy nhiên, cho đến nay những thông tin đó vẫn chỉ là nghiên cứu mang tính đơn lẻ. Hiện nay, Việt Nam vẫn tuân thủ theo những khuyến cáo của WHO là nguồn thông tin chính thống.

Liên Châu Trước thông tin thời gian ủ bệnh của vi rút nCoV có thể lên tới 24 ngày theo công bố của nhóm nhà khoa học Trung Quốc , theo Bộ Y tế, đây mới chỉ là nghiên cứu đơn lẻ. Tại thời điểm hiện nay, việc cách ly giám sát ca bệnh vẫn theo khuyến cáo của WHO là 14 ngày.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo Covid-19 là tên gọi của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Vi rút gây bệnh vẫn là 2019-nCoV.