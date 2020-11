Phú Yên: Nước lũ rút chậm, Tuy An còn nhiều xã bị cô lập, chia cắt

Thượng tá Đặng Thanh Trúc, Phó hỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự H.Tuy An ( Phú Yên ), cho biết từ 4 giờ hôm nay 11.11, Ban chỉ huy đã huy động lực lượng, kết hợp với công an và dân quân, sử dụng xuồng máy chia quân về 4 xã vùng trũng thấp, bị ngập sâu: An Định, An Dân, An Thạch và An Ninh Tây để hỗ trợ, di dời người dân đến các khu vực cao hơn, không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm cho đến khi nước rút