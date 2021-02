Sáng nay, thêm 2 bệnh nhân covid-19, lô vắc xin đầu tiên về đến Việt Nam

Ngày 1.2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký văn bản phê duyệt có điều kiện vắc xin do nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vắc xin phòng Covid-19 được phê duyệt (Covid-19 vaccine AstraZeneca) do Công ty AstraZeneca sản xuất. Công ty CP vắc xin Việt Nam nhập khẩu. Vắc xin được đóng gói hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 8 liều, mỗi liều 0,5ml. Theo Bộ Y tế, trước mắt, trong quý 1 này, 50.000 liều vắc xin đầu tiên sẽ về đến Việt Nam. Sẽ có 30 triệu liều vắc xin được cung cấp cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay, thay vì kéo dài đến hết năm, như dự kiến ban đầu. Đây là số lượng lớn mà Việt Nam có thể mua, sau thời gian đàm phán, trong lúc nhu cầu vắc xin đang tăng rất cao tại các quốc gia. Cục Khoa học Công nghệ (Bộ Y tế) sẽ là đầu mối triển khai đánh giá tính an toàn dịch đối với vắc xin Covid-19 AstraZeneca. Lãnh đạo Cục cho biết, giai đoạn này sẽ được triển khai rất khẩn trương, đáp ứng nhu cầu chống dịch khẩn cấp. Vắc xin đã được tiêm rộng rãi đáp ứng miễn dịch tốt, trước khi về Việt Nam.