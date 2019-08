'Sếp' địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện đối chất nhân viên Alibaba trong Trại tạm giữ

Ngày 30.8, ông Nguyễn Thái Luyện , Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba ) đã đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo giấy triệu tập của cơ quan công an.

Tại đây, ông Nguyễn Thái Luyện được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho đối chất với bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh trong vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tai sản.

Nhân viên Alibaba liên tục quay phim đoàn cưỡng chế “dự án” ở Châu Pha

Bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh tại hiện trường vụ án ngày 13.6.2019 Ảnh: Nguyễn Long

Công an từng mời ông Nguyễn Thái Luyện đến làm việc

Việc đối chất này để làm rõ lời khai của bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh trước đó khai nhận thực hiện hành vi phạm tội là theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thái Luyện.

Ông Nguyễn Thái Luyện đi cùng một nhân viên pháp lý và bảo vệ của mình đến Trại tạm giữ Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện để làm rõ việc có hay không ông này đã chỉ đạo các nhân viên của mình gây rối, chống đối đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) làm nhiệm vụ cưỡng chế tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center 5.

Có 4 nhân viên Công ty Alibaba bị bắt tạm giam

Khách hàng giăng băng rôn đòi công ty Alibaba trả lại tiền nói gì?

Như Thanh Niên thông tin, ngày 13.6, đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên cho xe cuốc vào “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 5 để múc đường làm trái phép, trả lại hiện trạng đất nông nghiệp do chủ đất là ông Nguyễn Thái Lực (em ruột ông Nguyễn Thái Luyện) vi phạm. Ngay sau đó, hàng chục nhân viên Công ty Alibaba đã ngông cuồng chống đối đoàn cưỡng chế.

Trong đó, bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh liên tục hò hét, chỉ đạo các nhân viên khác chống đối, đập phá xe cuốc của đoàn cưỡng chế gây hư hỏng nặng.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về hành vi gây rối trật tự công công và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sau đó, vụ án được Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục xử lý, điều tra theo thẩm quyền.

Từ lời khai của bị can Trinh và Tĩnh cùng với các tài liệu, chứng cứ, hình ảnh trích xuất từ video quay tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định thêm nhiều nghi can liên quan đến vụ án.

Trong hai ngày 29 và 30.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam 3 tháng đối với hai bị can Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi) và Phan Quỳnh Long (22 tuổi, cùng quê Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Như vậy, liên quan đến vụ án chống đối đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên, đến nay có 4 nhân viên Công ty Alibaba bị bắt tạm giam.