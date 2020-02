Sống trong… thời dịch Covid-19: Về quê 'né' dịch

Tự tin đưa con đi chích ngừa Vợ chồng chị Phạm Thị Như Thùy đưa bé Muối 2 tháng tuổi đi chích ngừa Ảnh: NVCC Ngày 11.2, vợ chồng chị Phạm Thị Như Thùy (quê Khánh Hòa, ngụ TP.HCM) đã tự tin đưa bé Muối 2 tháng tuổi của mình đi chích ngừa tại một trung tâm tiêm chủng ở TP.HCM. Chị Thùy chia sẻ: “Tôi thấy mọi người đang hoang mang về dịch bệnh do nCoV. Nhưng theo tôi, tình hình thực tế chưa ảnh hưởng gì lắm đến khu vực TP.HCM, vốn dĩ là một xứ nóng. Mặt khác, chúng tôi tiếp cận nhiều thông tin mà Bộ Y tế khuyến nghị; tăng cường sức đề kháng cho bản thân... nên không lo lắng gì”. Chị cũng bộc bạch: “Tôi thấy mọi thứ ngoài kia đã hỗn độn, bất an rồi. Nếu bản thân mình cũng bị cuốn theo những cái bên ngoài đó thì cuộc sống gia đình sẽ bị xáo trộn. Vì vậy, tôi muốn truyền năng lượng lành cho mọi người và giúp cuộc sống của mình vui vẻ, bình an hơn”. N.L