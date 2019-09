Thứ trưởng Công an nói lý do trao trả 395 người trong đường dây đánh bạc cho Trung Quốc

Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp Quốc hội sáng 4.9, trả lời câu hỏi của bà Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội, về lý do trao trả 395 đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt tại khu đô thị Our City (Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) cho phía Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay, đây là chuyên án trinh sát của Bộ Công an.

Theo đó, qua nguồn tin, Bộ Công an phát hiện trong tháng 5, tại khu đô thị Our City (Hải Phòng) có một số lớn đối tượng cư trú và thuê đường truyền tiến hành truy cập internet với lưu lượng đặc biệt lớn, có thời điểm lên tới gần 1.000 GB/ngày, truy cập hơn 100 website quản lý và 99 trang đánh bạc, xổ số, cá cược thể thao trong giao diện bằng tiếng Trung Quốc, có máy chủ đặt tại Trung Quốc, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan. Trong đó, Công ty Hiệp Phong (chủ đầu tư khu đô thị Our City) cho 21 doanh nghiệp Trung Quốc thuê lại căn hộ trong khu đô thị cho người Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, sau khi phát hiện tượng nêu trên, cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an đã xác lập chuyên án cùng Công an Hải Phòng đấu tranh.

“Đặc biệt, có trao đổi thông tin thu thập được với Bộ Công an Trung Quốc và qua xác minh ban đầu, phía Trung Quốc cho biết đang tổ chức điều tra đối tượng này. Như vậy, đối tượng trên là liên quan cả Trung Quốc và Việt Nam”, ông Vương nói và cho hay, sau khi xác định rõ hành vi đánh bạc của nhóm đối tượng trên, Bộ Công an và Công an Hải Phòng đã tổ chức bắt quả tang 395 đối tượng, thu giữ các máy chủ trên 500 máy tính đặc chủng, điện thoại di động, tiền Việt Nam, tiền đô la Mỹ.

Về lý do trao trả 395 đối tượng trong đường dây đánh bạc cho phía Trung Quốc, ông Vương cho hay, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có ký thỏa thuận giữa hai Bộ trưởng Bộ Công an về hợp tác trong công tác phòng, chống tội phạm nên tất cả các đối tượng về kinh tế, hình sự, ma túy trong mấy năm vừa qua Việt Nam và Trung Quốc vẫn thường xuyên phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, theo ông Vương, các đối tượng mang theo máy tính, chủ yếu sử dụng địa bàn Việt Nam và thuê đường truyền để tổ chức đánh bạc ở Trung Quốc, gồm người Trung Quốc và thiệt hại phía Trung Quốc chứ không có gì liên thiệt hại tại Việt Nam vì người chơi phải biết tiếng Trung mới chơi được.

Ông Vương cũng cho hay, khó khăn của cơ quan điều tra là một lúc có tới 395 đối tượng nước ngoài, không đủ phiên dịch để khai thác, trong khi các đối tượng này cũng giả vờ không biết tiếng. “Chúng tôi phải huy động lớp tiếng Trung của trường công an xuống để phiên dịch. Toàn bộ máy móc thao tác bằng tiếng Trung Quốc hết”, ông Vương nói.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng thông tin, trong 395 người được trao trả, tới nay Trung Quốc phản hồi đã tạm giữ 384 trường hợp để phân tích, điều tra. “Chúng ta bàn giao nhưng tất cả các vấn đề liên quan tới gây án, thiệt hại của Việt Nam thì Trung Quốc phải trả lời và đáp ứng, thông báo kết quả”, ông Vương nói thêm, và khẳng định một lần nữa việc trao trả là thực hiện theo sự thỏa thuận phối hợp giữa hai nước và đảm bảo yêu cầu.