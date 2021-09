Tình hình Covid-19 hôm nay 17.9: TP.HCM mở giãn cách xã hội an toàn từng bước

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế sớm có hướng dẫn với người đã tiêm 2 mũi vắc xin. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 8, với rất nhiều nhiệm vụ quan trọng để phòng chống dịch cũng như thúc đẩy sản xuất, trong đó có việc hướng dẫn với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Cụ thể, đối với Bộ Y tế, Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát ban hành các hướng dẫn chuyên môn phải có mục tiêu, yêu cầu, tiến độ cụ thể, rõ ràng trong xét nghiệm, cách ly, điều trị; hướng dẫn cụ thể đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; hỗ trợ các địa phương xây dựng phương án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9.9.2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

F0 khỏi bệnh ở lại bệnh viện làm điều dưỡng không chuyên: Mình muốn trả ơn bác sĩ

Lãnh đạo TP.HCM lắng nghe chuyên gia hiến kế phục hồi kinh tế. Sáng 17.9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến các chuyên gia về chiến lược phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố. Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế công cộng (Trường đại học Y Dược TP.HCM), TP.HCM phải xác định tâm thế sống chung với dịch Covid-19 vì "không thể quét sạch F0”. Bên cạnh đó, cần xác định cuộc chiến này là lâu dài và không quá phí sức cho một trận đánh mà không đảm bảo chắc chắn tháng sau, năm sau vẫn không còn F0 trong cộng đồng.

PGS-TS Vũ Minh Phúc, cố vấn Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP.HCM cho rằng không nên làm xét nghiệm tầm soát diện rộng nữa vì tốn kém chi phí rất nhiều, thay vào đó xét nghiệm tầm soát tập trung đối tượng có nghi ngờ, nguy cơ cao như giao thương, sân bay… Theo PGS-TS Vũ Minh Phúc, khi mở cửa kinh tế, chắc chắn số bệnh nhân sẽ tăng nhưng miễn sao F0 đừng phải nhập viện, không tử vong, bởi khi toàn dân đã chích ngừa thì sẽ bớt lo. Đối với người mắc, cũng không nên đưa họ đi cách ly khỏi cộng đồng mà nên điều trị tại nhà.

TP.HCM đã chuẩn bị 14 chiến lược cho trạng thái “bình thường mới”. Tại hội nghị lắng nghe ý kiến các chuyên gia về chiến lược phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố sáng 17.9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thông tin TP.HCM đã chuẩn bị 14 chiến lược cho trạng thái “bình thường mới”, trụ cột nhất là chiến lược y tế. Trong đó, hệ thống y tế phải được củng cố từ cơ sở đến thành phố, củng cố y tế cộng đồng, y tế tư nhân, bác sĩ gia đình, nhà thuốc tây. Trong chiến lược đó cũng sẽ quy định rõ ràng các biện pháp ứng phó khi phát hiện F0 trong điều kiện sản xuất, hoạt động.

TP.HCM cũng tiếp tục huy động các nguồn lực, có đủ điều kiện tham gia phòng chống dịch, điều trị, tư vấn để thành lập mạng lưới y tế đủ sức lo cho dân. Ngoài ra, còn có các chiến lược an sinh, xã hội, truyền thông, giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin. Ông Nên đánh giá sức chịu đựng của xã hội, của nền kinh tế cũng có giới hạn, nền kinh tế bị tổn thương cần phục hồi, nếu để lâu nữa thì sẽ nguy hiểm. Các ý kiến tại hội nghị có chung quan điểm thống nhất mức độ giãn cách trong thời gian tới, từng bước mở dần an toàn, tuyệt đối không chủ quan.

TP.HCM: 161.007 ca Covid-19 xuất viện, đã tiêm hơn 8,5 triệu liều vắc xin

Từ hôm nay đến 30.9, nhiều trường hợp ở TP.HCM phải sử dụng giấy đi đường. Thông báo triển khai công tác kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16.9 đến ngày 30.9, Công an TP quy định nhiều trường hợp buộc phải kiểm tra giấy đi đường. Theo đó, các nhóm đối tượng được lưu thông (cán bộ công nhân viên chức, người lao động, hỗ trợ phòng chống dịch, tình nguyện viên, thiện nguyện viên..) phải có giấy đi đường do công an cấp (giấy do công an phường xã cấp chỉ đi trong quận, huyện). Xe chở lương thực, thực phẩm thiết yếu chưa có mã QR, mà có giấy đi đường tạm thời do Công an TP cấp được lưu thông qua chốt vào và ra thành phố trong khoảng thời gian được cấp ghi trong giấy để giao nhận hàng hóa và đi qua thành phố. Giấy đi đường tạm thời được cấp tại các trạm, chốt kiểm soát đi vào thành phố khi có đủ điều kiện là phải khai báo y tế trên phần mềm của Bộ Công an và có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, giấy tờ liên quan khác.

Đồng Nai chấp nhận sống chung an toàn với Covid-19 nhưng không để bùng phát dịch. Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống, dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai sáng 17.9, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh chủ trương thích ứng an toàn với dịch Covid-19: "Chúng ta cần nỗ lực cho mục tiêu sống chung an toàn với Covid-19, chấp nhận trong cộng đồng còn một tỷ lệ người lây nhiễm Covid-19 nhưng trong giới hạn ngành y tế có thể chữa trị được. Sống chung an toàn với dịch bệnh không đồng nghĩa với việc để bùng phát dịch".

Theo ông Lĩnh, nếu địa phương có xuất hiện F0 ở vùng xanh cũng không vì thế mà quá lo ngại. Cần bình tĩnh xử lý, xuất hiện chỗ nào thì xử lý dứt điểm chỗ đó một cách chủ động. “Trước giờ chúng ta sợ nên phong tỏa quá rộng, tiêu tốn rất nhiều nguồn lực. Bây giờ phải thay đổi cách làm, gom nhỏ lại và đánh gọn từng ổ dịch. Hiện tại chúng ta mới thí điểm nới lỏng vùng xanh đến xã, phường nhưng sắp tới có thể suy nghĩ đến việc mở ra tới từng ấp, khu phố”, ông Lĩnh nói.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Hải Dương cho cách ly tại nhà người về từ vùng dịch đã tiêm 2 mũi vắc xin. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu người từ các địa phương khác vào tỉnh (kể cả người Hải Dương trở về từ tỉnh ngoài) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ. Đối với những người đến, về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (vùng đỏ), UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Riêng những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, trong đó mũi cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến, về địa phương, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện) thì được tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến, về địa phương và phải thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.