Tình hình Covid-19 hôm nay 3.8: TP.HCM mở đợt tiêm vắc xin thứ 6, chưa dùng Sinopharm

Thông tin về tình hình Covid-19 đáng chú ý hôm nay, vắc xin Sinopharm đang được Bộ Y tế thẩm định, TP.HCM chưa tiêm đợt này. Đơn vị nhập khẩu đã gửi hồ sơ để Bộ Y tế thẩm định theo đúng quy trình, khi đủ điều kiện TP.HCM sẽ tổ chức tiêm. Theo thống kê chưa đầy đủ đến tối 2.8, TP.HCM đã tiêm hơn 920.000 liều của đợt 5, tổng cộng 1.039 người có phản ứng sau tiêm, chủ yếu là triệu chứng nhẹ, tất cả đều an toàn. Sau 10 ngày tiêm, TP.HCM đã hoàn thành đợt 5 cho hơn 900.000 người, các vắc xin đã tiêm gồm: AstraZeneca, Moderna và Pfizer.

TP.HCM bước vào đợt tiêm vắc xin thứ 6 từ hôm nay 3.8, dự kiến kéo dài đến hết tháng 8. Theo thống kê, TP.HCM có khoảng 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên, hiện đã tiêm được 2 triệu liều. Bên cạnh đó, TP.HCM tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1. Tổng nhu cầu vắc xin để tiêm mũi 1 và mũi 2 khoảng 5,5 triệu liều. TP.HCM đã đề xuất Chính phủ và Bộ Y tế cấp từ 5 - 5,5 triệu liều. Nếu được cung cấp vắc xin đầy đủ và đúng tiến độ như đề xuất, TP.HCM sẽ đạt mục tiêu 70% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19.

HCDC: TP.HCM thêm 3.127 ca Covid-19 xuất viện, tổng cộng 40.973 bệnh nhân hồi phục

Cần Thơ mở chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 toàn thành phố từ ngày 3.8. Cụ thể lượng vắc xin phân bổ cho Q.Ninh Kiều khoảng 45.000 liều, Q.Cái Răng và Q.Bình Thủy cùng nhận 35.000 liều, Q.Ô Môn 30.000 liều, Q.Thốt Nốt và H.Phong Điều cùng nhận 15.000 liều, H.Thới Lai 25.000 liều, H.Cờ Đỏ, H.Vĩnh Thạnh cùng nhận 12.000 liều; các cơ sở sản xuất kinh doanh 30.660. Tổng cộng là 254.660 liều.

Phú Quốc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho hơn 1.700 người. Đợt tiêm thứ 3 này được tổ chức trong 2 ngày là 3 và 4.8, với 1.734 người được tiêm, là những người đã tiêm đợt 1 (mũi 1) năm 2021, thuộc 4 nhóm đối tượng của nhóm 1 (lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch), nhóm 2 (nhân viên ngoại giao Việt Nam, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh), nhóm 3 (cung cấp các dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, du lịch dịch vụ, điện, nước), nhóm 4 (giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người). Loại vắc xin được sử dụng cho đợt tiêm này là AstraZeneca.

Công ty Nanogen kiến nghị Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia xem xét việc triển khai nghiên cứu giai đoạn 3c (tiêm vắc xin Nanocovax cho khoảng 500.000 - 1 triệu người), và cho triển khai nghiên cứu trên trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi sau khi được cấp phép. Bộ Y tế đề nghị công ty này trước ngày 15.8 gửi báo cáo dữ liệu nghiên cứu, từ đó có số liệu gửi Hội đồng Đạo đức và Hội đồng cấp phép của Bộ Y tế xem xét cấp phép trong tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản hỏa tốc đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ, cho phép Liên đoàn Doanh nghiệp Bình Dương được đăng ký tham gia chương trình tiêm thí điểm vắc xin Nanocovax giai đoạn 3 cho 200.000 tình nguyện viên. Chủ tịch liên đoàn này cho biết, các kết quả thử nghiệm của vắc xin Nanocovax được công bố cho thấy hiệu quả và an toàn. Nanogen kiến nghị cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Covid-19 Nanocovax

TP.HCM hỗ trợ cấp giấy đi đường cho tập thể, cá nhân chở hàng thiện nguyện. Người có nhu cầu gọi số điện thoại (028) 38.227.216 hoặc 0389231280, sau đó điền vào phiếu đăng ký hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, gửi hình ảnh chụp phiếu đăng ký, CMND/CCCD, giấy phép lái xe, biển số xe vận chuyển qua Zalo theo số điện thoại 0389231280. Khi đáp ứng đủ các điều kiện, giấy đi đường được trình ký, người có nhu cầu nhận tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (55 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1).

Đà Nẵng siết kiểm tra giấy đi đường do phát hiện trường hợp cấp sai đối tượng. Qua 3 ngày thực hiện giãn cách xã hội toàn TP.Đà Nẵng, chỉ ra đường khi cần thiết, áp dụng giấy đi đường..., các chốt kiểm soát tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều trường hợp giấy đi đường được cấp chưa đúng đối tượng. Một số công ty, doanh nghiệp không thuộc diện được phép hoạt động vẫn cấp giấy đi đường. Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các chốt kiểm soát phải kiểm tra kỹ thông tin đơn vị, nếu không hợp lệ phải thu hồi giấy đi đường và yêu cầu người dân quay về.

Nghệ An đón 231 người về từ TP.HCM bằng chuyến bay đầu tiên chiều 3.8. Có 231 công dân được đón trong chuyến bay đầu tiên này gồm 96 trẻ em, 31 phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, 28 người cao tuổi và người khuyết tật, 6 người có bệnh hiểm nghèo và những người nhà đi cùng để chăm sóc. Kinh phí chuyến bay và chi phí cách ly, xét nghiệm đều do tỉnh Nghệ An hỗ trợ. Đến nay đã có gần 19.000 người đăng ký được về quê thông qua website dangkyveque.nghean.gov.vn. Trong đó, số người đang ở TP.HCM là 7.871, Bình Dương 6.982 người, Đồng Nai 2.058 người và các tỉnh khác là 1.649 người.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, tỉnh Bình Định yêu cầu nhân viên y tế tạm ngừng làm việc ngoài giờ ở cơ sở tư nhân. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động (kể cả người đang hợp đồng lao động ngắn hạn) đang làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập phải tạm dừng làm việc ngoài giờ tại các phòng khám đa khoa tư nhân. Thời gian hiệu lực từ 11 giờ 30 ngày 3.8 cho đến khi có thông báo mới.