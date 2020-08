Tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 3.8: Những ngày quyết định cuộc chiến chống dịch

PGS - TS Lương Ngọc Khuê đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh theo dõi sát tình hình diễn biến bệnh dịch Covid-19 để phát hiện mọi trường hợp nghi ngờ và các trường hợp đến từ các vùng có bệnh nhân mắc Covid-19, phân luồng, xử trí cách ly kịp thời. Các bệnh viện thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo và của Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.

Cả nước hiện có 9 bệnh nhân nguy kịch, trong đó 6 người phải thở máy xâm nhập, điều trị tích cực ICU, can thiệp ECMO ; có 4 bệnh nhân nặng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã phát thông báo khẩn tìm người đi cùng xe buýt với bệnh nhân 564. Bệnh nhân 564 là nữ, sinh viên, 19 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

Sợ bán hàng ế, người phụ nữ tung tin bịa đặt "Có 3 người dương tính Covid-19 ở Ninh Hiệp"

Ngày 3.8.2020, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm vừa xác minh, xử lý người phụ nữ tung tin đồn thất thiệt rằng xã Ninh Hiệp, Gia Lâm có 3 người dương tính với Covid-19. Trước đó, tối ngày 31.7, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc một tài khoản Zalo đăng tải nội dung:“Em nghe ngóng tình hình Ninh Hiệp có 3 người dương tính lần 1 với Covid-19 rồi. Chắc khéo em phải chuyển công tác về nhà thôi chứ 3 lần xét nghiệm mà dương tính là sẽ khoanh vùng cách ly Ninh Hiệp ”.

Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang trong dư luận. Ngay sau sau đó thông tin được chuyển đến Công an huyện Gia Lâm để tiến hành xác minh, xử lý. Ngày 1.8, Công an H.Gia Lâm đã triệu tập chủ tài khoản là một người phụ nữ sinh năm 1987, ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đến trụ sở để làm rõ vụ việc.