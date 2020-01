Toàn lực chống dịch

Bộ GD-ĐT được giao chỉ đạo thực hiện nghiêm việc các học sinh, sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn; phối hợp với Bộ Ngoại giao tìm hiểu cách làm của các nước, đề xuất việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học…

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu các điều kiện và thủ tục pháp lý, đề xuất việc công bố tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch bệnh này gây ra tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng trước ngày 2.2.

Nghiêm cấm việc che giấu, hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh.

Đến ngày 31.1, số lượng bệnh nhân phải cách ly tại tỉnh Thanh Hóa đã tăng lên con số 5. Cùng ngày, nhiều cuộc họp được UBND tỉnh Thanh Hóa, ngành y tế tổ chức để triển khai cấp bách các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút Corona (nCoV). Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các doanh nghiệp có sử dụng lao động người Trung Quốc để bàn biện pháp cách ly, giám sát và ngăn ngừa dịch bệnh.

Cũng trong ngày 31.1, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi tập huấn cho gần 800 cán bộ, y bác sĩ của BV này, để các cán bộ, nhân viên y tế nắm rõ về các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phác đồ tiếp nhận, điều trị, chăm sóc khi có bệnh nhân nghi nhiễm nCoV.

Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến ngày 31.1, số bệnh nhân liên quan đến nCoV phải cách ly, theo dõi đã tăng lên con số 5 người. Như vậy, ngoài nữ bệnh nhân đã có kết quả dương tính với nCoV, thì hiện có 4 bệnh nhân đang phải cách ly, chờ kết quả xét nghiệm. Đáng chú ý, trong đó có 1 bệnh nhân nữ đang mang thai tuần thứ 29 và 1 cháu bé mới 8 tuổi.

Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, cho hay nữ bệnh nhân nhiễm nCoV sau khi xuống máy bay đã đi xe khách của một nhà xe ở H.Yên Định về nhà. Nhưng các đơn vị y tế chỉ rà soát được 28 người từng tiếp xúc với bệnh nhân này, còn số lượng khách trên chuyến xe đi từ Giáp Bát về H.Yên Định thì không kiểm soát được, cũng không rõ ở đâu.

Tình hình kiểm soát dịch bệnh lây lan tại tỉnh Thanh Hóa ngày càng khó khăn và khó kiểm soát, do số lượng người Trung Quốc hoặc lao động đi làm chui trở về không ít. Thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 177 người lao động là người Trung Quốc làm việc ở các doanh nghiệp. Trong đó, riêng khu kinh tế Nghi Sơn (H.Tĩnh Gia) có tới 133 người. Do vậy, sau đợt nghỉ tết, số lao động này sẽ quay trở lại làm việc, nên công tác kiểm soát cũng gặp nhiều khó khăn.