TP.HCM thu ngân sách hơn 287.000 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019

Sáng nay 2.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 32.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến , thành phố vẫn còn đối mặt nhiều thách thức trong phát triển kinh tế . Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2019 thấp hơn so cùng kỳ, chủ yếu do lĩnh vực xây dựng (chiếm 4,1 GRDP) giảm 0,5 so cùng kỳ. Một số ngành dịch vụ tăng thấp hơn so cùng kỳ như ngành thương mại, du lịch giáo dục và đào tạo làm ảnh hưởng đến mức tăng chung của toàn ngành. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp, chỉ đạt 36%. Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao (tăng 135% so cùng kỳ).