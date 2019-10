TP.HCM sắp có ‘xe buýt mui trần', vé 200.000 đồng tham quan thành phố

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội và Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam triển khai thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch ở TP.HCM bằng ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc theo đề xuất của Sở GTVT.

Tổ chức City tour phục vụ du khách bằng ô tô chuyên dụng 2 tầng

Trước đó, hai công ty nói trên có phương án đề xuất với Sở GTVT về việc triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch ở TP.HCM bằng ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc (xe buýt mui trần).

Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội đề xuất tuyến “xe hai tầng thoáng nóc, City Tour Sài Gòn - Gia Định”, điểm đầu và cuối tuyến đều ở vị trí gần Nhà hát Thành phố (phía đường Đồng Khởi).

Mức giá của Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội

Lộ trình của tuyến xe này chủ yếu là các cung đường chính của Q.1 và Q.3, đi qua các địa danh lịch sử, văn hóa, vui chơi của TP.HCM như: Nhà hát Thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến nhà Rồng, tượng đài Trần Hưng Đạo, Thảo cầm viên, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, “phố tây” Phạm Ngũ Lão, chợ Bến Thành, Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà… Phía đề xuất cũng đưa ra lộ trình thay thế khi đường Nguyễn Huệ cấm lưu thông để tổ chức sự kiện.

Tổng số điểm dừng đón khách trên toàn tuyến dự kiến 10 điểm. Khoảng 35 phút sẽ có 1 lượt xe. Khung giờ hoạt động của tuyến từ 9 giờ đến 17 giờ 45 hàng ngày. Tổng số thời gian để xe chạy hết tuyến (gần 14 km) khoảng 105 phút tính cả thời gian dừng ở các điểm chờ. Và sẽ có 3 xe hoạt động trong thời gian thí điểm.

Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam cũng đề xuất phương án tương tự như trên, chỉ khác điểm đầu và điểm cuối đón và trả khách của công ty này đều ở Bưu điện trung tâm thành phố. Ngoài khung giờ từ 9 giờ đến 17 giờ 45, công ty này còn đề xuất chạy thêm 2 chuyến (lúc 19 giờ và 20 giờ) để phù hợp với đặc tính tham quan buổi tối của khách du lịch.

Mức giá của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam

Dự kiến triển khai vào quý 4 năm 2019

Hai tuyến xe sẽ sử dụng ô tô 63 chỗ (ngồi - đứng), thiết kế hai tầng hiện đại, tiêu chuẩn khí thải châu Âu - Euro IV; có mui hở như xe du lịch tại các thành phố hiện đại trên thế giới (mái che điều khiển tự đồng đóng mở), không gian và tầm nhìn thoáng đãng thích hợp thăm quan ngắm cảnh; chiều cao toàn bộ thân xe là 3,8 m, chiều cao lưu thông an toàn là 4,2 - 4,5 m.

Cả hai công ty đều xác định đối tượng khách hàng tiềm năng của tuyến là khách quốc tế nên giá vé sẽ cao hơn so với thu nhập trung bình của người dân trong nước. Có nhiều mức giá được đưa ra tùy theo đối tượng khách, thời gian vận chuyển, số lượng khách…, nhưng giá trung bình đối với hành khách người lớn là 200.000 đồng/lượt.

Dự kiến 2 tuyến xe nói trên sẽ đưa vào khai thác vào quý 4 năm 2019.

Lộ trình tuyến xe của Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội. Lộ trình của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam cũng tương tự, chỉ khác ở điểm đón và trả khách

Ngoài việc đồng ý cho phép thí điểm 2 tuyến xe nói trên, UBND TP.HCM giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Công an TP.HCM thường xuyên theo dõi để thực hiện điều chỉnh tuyến xe cho phù hợp, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và tránh gây ùn tắc giao thông.

Các đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các bước đúng quy định, đảm bảo cho loại hình này được vận hành an toàn, ổn định (lưu ý các vấn đề về đăng ký, đăng kiểm, chiều cao tĩnh không của hê thống dây điện, cáp viễn thông trong trường hợp bất lợi nhất, khi hành khách đứng trên nóc xe)…

Trước đó, Bộ GTVT đã có quyết định cho phép thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng ô tô 2 tầng, thoáng nóc. Việc thí điểm thực hiện từ cuối tháng 9.2018, kéo dài trong 5 năm, được thực hiện tại Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và TP.HCM.