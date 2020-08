TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Tối 4.8, tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 1 gồm Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Phó bí thư thường trực Quận ủy Q.1 Hoàng Thị Tố Nga đã tiếp xúc cử tri Q.1 sau kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 20.

Trao đổi với cử tri về việc xử lý người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép , Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, Công an TP.HCM đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chỉ đạo công an các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép để ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh.

Cùng ngày, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết vừa phát hiện 8 người TQ nhập cảnh trái phép; đồng thời lập hồ sơ, phối hợp với phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ về hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo Công an Q.2, chiều 30.7, tài xế taxi Vinasun được 4 người TQ đón tại giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - đường ven hồ trung tâm (P.An Khánh, Q.2) yêu cầu chở về một chung cư ở P.Thủ Thiêm (Q.2). Nghi ngờ 4 người TQ nhập cảnh trái phép nên tài xế đã phối hợp với đội bảo vệ gần đó bắt giữ. Thấy bảo vệ, 4 người TQ bỏ chạy. Nhận tin báo, Công an Q.2 có mặt và bắt giữ được 4 người này. Tại cơ quan công an, 4 người này khai nhận, ngày 28.7, họ vượt biên trái phép từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào tỉnh Lào Cai (Việt Nam), sau đó được xe 16 chỗ do một tài xế Việt Nam đón, chở vào TP.HCM để kiếm việc làm.

Cũng trong ngày 30.7, Công an P.Thảo Điền (Q.2) tuần tra phát hiện 4 người TQ (3 nam, 1 nữ) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. Bốn người này khai quê ở tỉnh Giang Tây (TQ). Ngày 26.7, nhóm này đi đường tiểu ngạch vào Việt Nam và được một người Việt lái ô tô, chở vào TP.HCM để đi du lịch

Công an Q.2 lập hồ sơ 8 người TQ nói trên, phối hợp với cơ quan chức năng đưa đi cách ly để phòng chống dịch Covid-19

Theo thống kê của Công an TP.HCM, từ ngày 21.7 - 3.8 đã phát hiện 114 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP.HCM, xảy ra ở các quận: 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh...