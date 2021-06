TP.HCM thông qua gói hỗ trợ Covid-19 886 tỉ đồng: Đối tượng, điều kiện thụ hưởng ra sao?

Lao động tự do đa số không được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, làm việc thuộc khu vực kinh tế phi chính thức, có việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, thu nhập thấp, thời gian làm việc dài, thường không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản đảm bảo an sinh xã hội. Để được nhận hỗ trợ, người lao động phải thuộc đối tượng bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo thành phố trong thời gian giãn cách xã hội; cư trú hợp pháp tại địa phương (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú, được cơ quan công an xác nhận). Đồng thời, người lao động làm trong 6 nhóm công việc, gồm: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Bán vé số lưu động; Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch , chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); Làm việc tại một số địa điểm phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.HCM ngày 30.5 (như tại các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí , sân khấu ca nhạc, trung tâm nhà hàng tiệc cưới; tại các di tích, bảo tàng; phố đi bộ, công viên...).