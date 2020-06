Trên 300 người sập bẫy lừa đảo do một cử nhân cầm đầu

Ngày 23.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet quy mô lớn, với số tiền hơn 107 tỉ đồng.