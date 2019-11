Trộm 'viếng thăm' nhiều nhà dân ở Bảo Lộc trong mùa cà phê

Sáng 28.11, Công an TP.Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an xã Lộc Nga tiến hành điều tra , làm rõ các vụ trộm vừa xảy ra trên địa bàn. Ngoài việc khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã trích xuất các camera an ninh của người dân tại các khu vực xảy ra các vụ trộm để truy bắt các đối tượng liên quan.