Từ 0 giờ ngày 9.7: TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Chiều 7.7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin, từ ngày 27.4 đến 18 giờ ngày 6.7, TP ghi nhận 7.385 ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 45 bệnh nhân (BN) tử vong. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 24 giờ, từ 6 giờ ngày 6.7 đến 6 giờ ngày 7.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận 1.693 ca nhiễm, phần lớn là ở khu vực cách ly, khu phong tỏa nhưng vẫn có 212 ca tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện (BV), 682 ca ngoài cộng đồng đang điều tra bổ sung thông tin. TP.HCM đang điều trị 7.118 BN Covid-19...

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp như giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng, Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM; tạm dừng 3 chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Điền và nhiều chợ truyền thống; siết chặt công tác phòng chống dịch tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; phong tỏa, cách ly cục bộ một số khu vực và phân chia các địa phương thành 3 khu vực tùy mức độ nguy cơ để áp dụng các biện pháp phòng dịch tương xứng. Các địa phương đã chủ động cách ly, phong tỏa 157 địa điểm…

“Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, TP xác định cần phải làm quyết liệt hơn nữa, xem đây là cuộc chiến thực sự, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển dài hạn và nâng cao một mức nữa trong công tác phòng chống dịch, đó là áp dụng Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9.7”, ông Phong nói.

Chốt kiểm soát tại Q.Gò Vấp, TP.HCM khi áp dụng Chỉ thị 16 hồi đầu tháng 6.2021 Ảnh: Độc Lập

Dừng thêm nhiều hoạt động

Ông Phong cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 , các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. TP yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy và các trường hợp cần thiết khác.

Về hàng hóa, dù đã tạm ngưng hoạt động 3 chợ đầu mối và một số chợ truyền thống nhưng ông Phong cho hay, chuỗi cung ứng hàng hóa của TP vẫn được duy trì ổn định. Sở Công thương cần tăng lượng hàng hóa cung ứng của các hệ thống phân phối hiện đại, gia tăng năng lực dự trữ và bán hàng lên 120.000 tấn/tháng. Các tiểu thương và thương nhân tại 3 chợ đầu mối tổ chức tiếp nhận hàng hóa thông qua các chành vựa; phát huy năng lực cung ứng của các kênh phân phối hiện đại và truyền thống. Ông Phong đề nghị người dân không tập trung đông người mua sắm tích trữ hàng hóa.

Trong 15 ngày giãn cách, TP.HCM tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng ô tô, trừ trường hợp vận chuyển cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân… và một số phương tiện taxi chở người dân đến BV, trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết. Hoạt động vận tải bằng xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống đều phải ngừng . Sở GTVT phối hợp các tỉnh trong khu vực tổ chức giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa được liên tục, thông suốt.

Về hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức cho làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến làm việc tại công sở. Số lượng làm việc tại công sở không quá 1/3 tổng số người lao động . Riêng lực lượng vũ trang và y tế đảm bảo 100% quân số. TP.HCM giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp của người dân, doanh nghiệp.

ĐỒ HỌA: Hồng Sơn

Chỉ thị 16 không phải là “thuốc tiên”

Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, Sở Y tế tăng cường điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch theo quy trình 5 bước; thành lập 22 đội truy vết dịch bệnh để tăng cường cho các quận, huyện và TP.Thủ Đức. TP.HCM tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân, người lao động, hoàn thành chỉ tiêu lấy 5 triệu mẫu toàn TP. Triển khai kế hoạch điều trị 10.000 - 20.000 ca nhiễm theo hướng phân tuyến 3 cấp điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế

Bộ Y tế huy động 10.000 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM Tại cuộc họp khẩn diễn ra chiều muộn ngày 7.7 với Bộ phận thường trực của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kết luận: Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM. Đồng thời, nhằm mục tiêu bố trí thay đổi nhân lực (với các biện pháp luân chuyển, “đảo quân”) để đảm bảo sức chiến đấu cho đội ngũ y tế tại TP.HCM. Dự kiến, Bộ Y tế sẽ thiết lập 24 đoàn công tác cho TP.Thủ Đức và tất cả các quận, huyện của TP.HCM để phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ TP kiểm soát tình hình dịch bệnh. Liên Châu Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống dịch, kết nối camera giám sát lắp đặt tại các khu cách ly tập trung; kết nối với hệ thống giám sát tập trung của Bộ TT-TT; triển khai các giải pháp Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống dịch, kết nối camera giám sát lắp đặt tại các khu cách ly tập trung; kết nối với hệ thống giám sát tập trung của Bộ TT-TT; triển khai các giải pháp khai báo y tế điện tử , hỗ trợ điều tra dịch tễ bằng mã QR.

Về an ninh trật tự, ông Phong giao Công an TP.HCM tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm chủ trương của T.Ư và TP trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Ông Phong mong người dân bình tĩnh, tin tưởng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời ủng hộ, cảm thông khi TP áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly trên diện rộng. “Nếu các giải pháp, yêu cầu đặt ra của Chỉ thị 16 được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt thì dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi”, ông Phong nói.

Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận bản thân Chỉ thị 16 không phải là liều “thuốc tiên” có thể đẩy lùi ngay dịch Covid-19, mà chính sự hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt mới mang lại kết quả như mong muốn. Do đó, cần có sự chung tay của hệ thống truyền thông và mặt trận, đoàn thể ở cơ sở phải đi từng ngõ, gõ từng nhà giải thích cho từng người, từng nhà hiểu và thực hiện đúng; trước hết là thực hiện nghiêm 5K: đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, giữ khoảng cách 2 m, không tập trung quá 2 người, khai báo y tế. Ông Mãi đề nghị các đơn vị thực hiện quyết liệt để sớm dập dịch, không để dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và kinh tế xã hội TP.