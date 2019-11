Từ năm 2020, chính thức bỏ 'viên chức suốt đời'

Quy định về miễn thị thực cho người vào khu kinh tế ven biển Chiều 25.11, QH đã thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, dự án luật quy định về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển với một số điều kiện. Cụ thể, việc miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển sẽ “do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển KT-XH và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam”. Giải trình, tiếp thu nội dung này, UBTVQH cho rằng việc bổ sung trường hợp được miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển với những nội dung trên “là bảo đảm chặt chẽ”. Việc bổ sung quy định này là cần thiết, vừa tạo thuận lợi cho người nước ngoài vào đầu tư, hoạt động tại khu kinh tế ven biển đủ điều điện để phát triển khu vực này, vừa bảo đảm chặt chẽ về công tác quản lý nhà nước và bảo đảm quốc phòng , an ninh. Xét các điều kiện trên, Vân Đồn và Phú Quốc (2 ứng viên đã được đưa ra thí điểm xây dựng “đặc khu” tại dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt) sẽ đáp ứng được yêu cầu.