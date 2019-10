UBND TP.Hà Nội họp báo lần đầu sau 3 năm, nhiều vấn đề nóng vẫn 'treo'

Các PV phụ trách thông tin về Hà Nội đã rất chờ đợi cuộc họp này, để rồi lại thất vọng với nhiều câu trả lời thiếu thông tin.

Với việc thu gom, vận chuyển chất thải do Urenco 10 thực hiện, ông Thái cho biết mọi xe chở chất thải đều được Viện Hóa học quân sự (Bộ Tư lệnh hóa học) phun tẩy trước khi đưa đi, đảm bảo không gây ra ô nhiễm. Tất cả chất thải đều được đóng bao bì, theo đúng quy trình công nghệ , đảm bảo không làm phát tán ô nhiễm ở bãi rác Nam Sơn. Tại nơi lưu giữ, Bộ Tư lệnh hóa học và Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã đến kiểm tra. Khu vực đổ chất thải trên đều được trải bạt với diện tích 600 m2; trải một lớp than hoạt tính, bột lưu huỳnh, sau đó đổ chất thải cao không quá 3 m, lại rải một lớp than hoạt tính... rồi mới đổ lớp chất thải khác lên. Việc đổ thải được lập nhật ký, giám sát hằng ngày và được xác nhận bởi Bộ Tư lệnh hóa học, Urenco 10 và Công ty Rạng Đông.