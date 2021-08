Ủng hộ một tờ khai y tế, một mã QR

Rất nhiều bạn đọc ủng hộ việc cả 3 bộ (Công an, Y tế, TT-TT) đã thống nhất sẽ sử dụng chung 1 mẫu tờ khai y tế để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo, di chuyển, đồng thời thống nhất 1 mã QR sử dụng chung...

Thủ tướng yêu cầu tổ chức đưa đón người dân cần thiết phải về quê trong dịch Covid-19

Như Thanh Niên đã đưa tin, với việc khai báo y tế điện tử , hiện có 3 nền tảng chính thức (do Bộ TT-TT và Bộ Y tế phối hợp) đang được sử dụng là Bluezone , NCOVI, Vietnam Health Declarations (trên app và website tokhaiyte.vn). Theo thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ TT-TT cùng đánh giá hiện nay có nhiều phần mềm quản lý do các bộ, ngành, đơn vị thực hiện là lãng phí nguồn lực và gây nhiễu thông tin cho người dân. Do đó, cả 3 bộ đã nhất trí phát triển phần mềm thống nhất trên cơ sở các phần mềm đã có và giao về một mối cho Bộ Công an quản lý.