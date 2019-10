Uỷ ban Kinh tế Quốc hội lo ngại nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn

Hàng triệu người dân bị ảnh hưởng vụ ô nhiễm nước Sông Đà Trước đó, vụ đổ chất thải là dầu bẩn làm ô nhiễm nguồn nước Sông Đà khiến dư luận vô cùng bức xúc. Vụ việc bắt đầu từ ngày 10.10, khi người dân ở các khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai… của TP.Hà Nội phản ánh nước sinh hoạt có mùi hóa chất nồng nặc, khó chịu. Đây là những địa bàn người dân sử dụng nước sinh hoạt do Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà sản xuất. Ngày 16.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường để điều tra hành vi đổ trộm dầu nhớt thải tại khu vực đầu nguồn nước. Vị trí bị đổ dầu thải là ở xóm Mon (xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình), cách Nhà máy nước mặt sông Đà khoảng 5 km. Cơ quan công an đã bắt 3 đối tượng đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc làm hàng triệu người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.