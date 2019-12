Vi phạm trật tự xây dựng làm 'nóng' kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa

Ông Dẽ cũng cho biết lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, ngăn chặn việc cố tình vi phạm. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên không thể bố trí đầy đủ và thường xuyên có mặt tại dự án nên vẫn còn tình trạng một số công trình cố tình tiếp tục xây dựng.

Tháo dỡ 10 trường hợp xây dựng trái phép ở xã Phước Đồng

Đối với công trình chung cư Napoleon Castle 1 do Công ty TNHH Cat Tiger Khareal làm chủ đầu tư, ông Lê Văn Dẽ cho biết qua kiểm tra, mặc dù chưa có văn bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền, nhưng chủ đầu tư đã xác lập biên bản bàn giao căn hộ cho 200 khách hàng để thi công hoàn thiện nội thất, một số hộ dân vào ở tại căn hộ. Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư là về hành vi “Đưa từng phần công trình, hạng mục công trình vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định”. Đồng thời, đề nghị cơ quan công an kiểm tra, ngăn chặn để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC.

Liên quan đến tình hình vi phạm trật tự xây dựng, hiện nay, UBND TP.Nha Trang đã lập phương án cưỡng chế, tháo dỡ đối với 101 trường hợp xây dựng trái phép tại khu vực xã Phước Đồng.

Ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng cần phải thể hiện sự nghiêm khắc và quyền lực của các cơ quan nhà nước đối với các hành vi vi phạm. Các cơ quan chức năng cần xử lý kiên quyết, không để kéo dài; có những biện pháp bảo đảm trật tự xây dựng trên địa bàn, chứ không thể chạy đằng sau các vi phạm.