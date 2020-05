Vì sao chưa thể công bố hết dịch ?

Chưa nên công bố hết dịch Trao đổi với Thanh Niên, TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đánh giá cả nước đã qua 28 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, đã có 90% bệnh nhân (BN) được điều trị khỏi nhưng trong nước vẫn có BN Covid-19 đang điều trị tại một số cơ sở y tế. Hiện tại, vẫn còn các ca bệnh cần theo dõi thêm 14 ngày và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 dù đã được công bố khỏi bệnh. Ngoài ra, còn có các chuyến bay đón người từ nước ngoài về, các chuyên gia đến làm việc, do đó vẫn có thể ghi nhận ca mắc là các trường hợp nhập cảnh. “Như vậy, chúng ta vẫn có ca bệnh; công tác y tế dự phòng, điều trị, hệ thống phòng, chống dịch bao gồm các khu vực cách ly y tế trong nước vẫn đang cần phải duy trì; vẫn cần phải áp dụng các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 do ca bệnh xâm nhập. Nếu công bố hết dịch, người dân sẽ hiểu là không cần áp dụng các biện pháp phòng chống, hệ thống y tế không cần duy trì các hoạt động trực chống dịch như đã và đang áp dụng. Do đó tôi cho rằng, hiện tại, chúng ta chưa nên công bố hết dịch Covid-19”, ông Nga nêu ý kiến. Liên Châu (ghi) Theo Quyết định số 07/2020 ngày 26.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ , thời gian ủ bệnh trung bình 14 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới 28 ngày là căn cứ để công bố hết dịch bệnh Covid-19.