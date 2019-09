Vì sao ông Nguyễn Bắc Son không được áp dụng 'chính sách hình sự đặc biệt'?

Trước đó, theo kết luận điều tra, trong vụ án liên quan thương vụ AGV, bị can Phạm Nhật Vũ là người đại diện cho AVG giao dịch đã đề nghị các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải sớm hoàn thành thương vụ.

Công an xác định quá trình điều tra, ông Phạm Nhật Vũ đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra. Bị can này cũng là người đã chủ động hủy bỏ thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; tự nguyện trả lại MobiFone toàn bộ số tiền cả gốc và lãi, chi phí dự án , góp phần tối đa làm giảm thiệt hại cho nhà nước. Gia đình bị can có công với cách mạng, bản thân có nhiều đóng góp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hội chất độc da cam và các hoạt động an sinh xã hội… Do đó, cơ quan điều tra đề nghị quá trình truy tố xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng chính sách hình sự đặc biệt phù hợp khi lượng hình đối với bị can này.