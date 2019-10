Vụ 39 người chết trong container: Bộ Công an sẵn sàng sang Anh phối hợp điều tra

Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài Tối 30.10, đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết liên quan đến 10 gia đình ở địa phương trình báo có con mất tích khi sang Anh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép từ năm 2016 cho đến nay. Như Thanh Niên thông tin, ngày 28.10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về 8 gia đình ở H.Can Lộc, 1 gia đình ở TX.Hồng Lĩnh và 1 gia đình ở H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trình báo có con mất tích khi đang trên đường sang Anh, để nắm bắt và ghi nhận thông tin. Việc nắm bắt thông tin của Công an tỉnh Hà Tĩnh nhằm đối chiếu danh tính của 39 người chết trong thùng xe container ở Anh và có thêm căn cứ để tiến hành điều tra dấu hiệu của việc tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép. Phạm Đức