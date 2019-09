Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Có thật người dân không bức xúc gì?

Bộ TN-MT vẫn khẳng định “không an toàn” Trong khi cơ quan chức năng của TP.Hà Nội liên tục đưa ra kết quả những lần quan trắc môi trường khu vực Công ty Rạng Đông thể hiện môi trường an toàn thì Bộ TN-MT vẫn khẳng định môi trường khu vực này không an toàn với sức khỏe người dân, dù có lược bỏ một vài thông tin như lượng thủy ngân gấp 10 - 30 lần so với khuyến cáo của WHO. Ngày 10.9, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Cổng thông tin của Tổng cục Môi trường và Bộ TN-MT rút nhiều thông tin đã công bố liên quan đến vụ cháy Công ty Rạng Đông xảy ra vào tối 28.8. Động thái ngấm ngầm gỡ thông tin đã công bố trước đó của Bộ TN-MT mà không giải thích khiến nhiều người thêm hoang mang. Ghi nhận tại Cổng thông tin của Bộ TN-MT cho thấy, bản tin công bố kết quả quan trắc môi trường đăng ngày 4.9 sau họp báo Chính phủ vẫn bị gỡ bỏ, chỉ còn bản tin đưa ngày 6.9 về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông. Nhưng trước đó, nhiều người khi bấm vào đường link để xem bản tin ngày 6.9 cũng không truy cập được. Đến chiều muộn, đường link của bản tin ngày 6.9 mới truy cập lại được nhưng nội dung đã có chỉnh sửa so với khi mới đăng tải. Cụ thể, không thấy có thông tin được công bố tại họp báo Chính phủ về lượng thủy ngân đo được tại khu vực Công ty Rạng Đông cao gấp 10 - 30 lần so với khuyến cáo WHO và Tổng cục Môi trường phải “đấu tranh” với lãnh đạo Công ty Rạng Đông thì đơn vị này mới chịu thừa nhận dùng thủy ngân lỏng. Trả lời Thanh Niên, lãnh đạo Bộ TN-MT cho biết phải bỏ thông tin lượng thủy ngân đo được ở khu vực Công ty Rạng Đông cao gấp 10 - 30 lần so với khuyến cáo của WHO, vì có sự “so sánh khập khiễng về tiêu chí” không phù hợp. Còn về việc bỏ chi tiết “đấu tranh” là “để cho phù hợp hơn”. Tuy nhiên, Bộ TN-MT vẫn giữ nguyên các thông tin cảnh báo còn lại, tiếp tục khuyến cáo người dân sống trong bán kính 200 m tính từ hàng rào Công ty Rạng Đông cần đi khám sức khỏe định kỳ; đối với người dân trong bán kính từ 200 - 500 m tính từ hàng rào Công ty Rạng Đông, cần đi khám khi có dấu hiệu ngộ độc thủy ngân. Lê Quân