Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Làm rõ chính xác lượng thủy ngân phát tán ra môi trường

Theo Tổng cục Môi trường, từ 30.8 - 1.9, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức quan trắc, lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng môi trường xung quanh. Cụ thể, có 12 mẫu nước mặt tại các vị trí: hồ Hạ Đình (2 mẫu); hồ Rẻ Quạt (2 mẫu); sông Tô Lịch tại điểm cách ngõ 320 Khương Đình 0,5 km về phía hạ lưu (2 mẫu); sông Tô Lịch cách cống xả tại ngõ 320 Khương Đình 1 km về phía hạ lưu (2 mẫu); sông Tô Lịch tại điểm cách ngõ 320 Khương Đình 1,5 km về phía hạ lưu (2 mẫu); sông Tô Lịch tại Nghĩa Đô và sông Tô Lịch gần cầu Trung Hòa. 8 mẫu nước thải được lấy tại các vị trí cống xả số 1 cách ngõ 320 Khương Đình trước khi đổ ra sông Tô Lịch (2 mẫu); cống xả số 2 gần ngõ 320 Khương Đình trước khi đổ ra sông Tô Lịch (2 mẫu); hố ga thoát nước tại đường phía sau kho bị cháy; hố ga bên trong công ty, cạnh sân bóng; hố ga cạnh xưởng Led trong công ty; mẫu nước trên sàn bên trong kho bị cháy. 6 mẫu không khí lấy ngoài trời tại các vị trí phía ngoài công ty (tại hàng rào kho bị cháy, cách hàng rào kho bị cháy 200 m, 500 m, 1.000 m, phía bên trong công ty, trước cửa trạm ô xy và phía bên trong khu nhà kho bị cháy). 13 mẫu trầm tích, bùn đáy: hồ Rẻ Quạt; sông Tô Lịch tại điểm cách ngõ 320 Khương Đình 0,5 km về phía hạ lưu (2 mẫu); sông Tô Lịch cách cống xả tại ngõ 320 Khương Đình 1 km về phía hạ lưu (2 mẫu); sông Tô Lịch tại điểm cách ngõ 320 Khương Đình 1,5 km về phía hạ lưu (2 mẫu); cống xả số 1 cách ngõ 320 Khương Đình trước khi đổ ra sông Tô Lịch (2 mẫu); cống xả số 2 gần ngõ 320 Khương Đình trước khi đổ ra sông Tô Lịch (2 mẫu); sông Tô Lịch tại Nghĩa Đô; sông Tô Lịch gần cầu Trung Hòa. Ngoài ra, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc lấy 3 mẫu chất thải rắn tại các vị trí bên trong kho chứa đèn huỳnh quang. Quan phân tích thì có kết quả như sau: có 1/12 mẫu nước mặt hàm lượng Hg vượt QCVN 08-MT:2015 về chất lượng nước mặt là 1,3 lần tại điểm quan trắc trên sông Tô Lịch (cách cống xả gom nước thải của công ty tại ngõ 320 Khương Đình 1,5 km). So sánh với tiêu chuẩn khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mà Việt Nam là thành viên cũng cho kết quả tương tự vượt 1,3 lần đối với hàm lượng Hg có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các điểm quan trắc còn lại, hàm lượng Hg trong nước mặt đạt giá trị theo quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu trên. Giá trị Hg trong đất đo được tại các điểm quan trắc dao động từ 0,12 - 0,65 mg/kg, trong đó giá trị cao nhất được ghi nhận tại vườn hoa trong khuôn viên của công ty. Qua tham khảo tiêu chuẩn của Canada, nồng độ Hg quan trắc được trong môi trường đất đều không gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Đối với mẫu nước thải, có 1/8 mẫu có giá trị Hg vượt QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp là 2,76 lần tại Hố ga cạnh xưởng led trong công ty. Đối với mẫu trầm tích, bùn đáy có 12/13 mẫu có giá trị Hg vượt QCVN 43:2017/BTNMT về chất lượng trầm tích. Điểm quan trắc tại sông Tô Lịch, cách cống xả gom nước thải của công ty (ngõ 320 Khương Đình) là 1 km có giá trị Hg cao nhất, vượt QCVN 43:2017/BTNMT 6,1 lần. Đối với mẫu không khí có 1 mẫu không khí tại điểm quan trắc trong nhà kho đã bị cháy, sập mái, thông với môi trường không khí bên ngoài (được xem là môi trường không khí xung quanh tại đô thị) có giá trị Hg vượt QCVN 06:2009/BTNMT về một số chất độc hại trong không khí xung quanh là 1,02 lần (giá trị đo trung bình 24 giờ). So sánh với tiêu chuẩn khuyến cáo của WHO và tiêu chuẩn của Cơ quan đặc trách về các chất độc hại và theo dõi bệnh tật của Mỹ (ATSDR) cũng cho kết quả hàm lượng Hg tại vị trí nêu trên vượt 1,532 lần ngưỡng rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe con người (WHO ước tính nồng độ được phép khi tiếp xúc qua đường hô hấp với kim loại Hg trong không khí trong thời gian dài là 0,2 µg/m3; ngưỡng rủi ro tối thiếu ATSDR là 0,2 µg/m3). Các mẫu không khí còn lại tại các vị trí: trước cửa trạm ô xy bên trong công ty, phía bên ngoài tường khu nhà kho bị cháy cạnh khu dân cư 342 Khương Đình, cách công ty 200 m, 500 m và 1.000 m có dư lượng Hg trong không khí bảo đảm chất lượng môi trường không khí xung quanh theo QCVN 06:2009/BTNMT và tiêu chuẩn khuyến cáo của WHO, ATDSR.