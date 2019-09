8 ngày sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, Hà Nội 'hỏa tốc' bàn cách xử lý

Ông Lưu cũng khẳng định: “Lãnh đạo Q.Thanh Xuân đã công bố công khai kịp thời với nhân dân. Kết quả đến đâu, chúng tôi công khai đến đấy và hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cơ quan chuyên môn...”. Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên, một số chuyên gia cho rằng chính quyền Hà Nội đã xử lý theo kiểu “tư duy bao cấp”, chậm trễ trong cảnh báo khiến tâm lý người dân hoang mang. Ông Trần Thế Loãn, nguyên Phó cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường , Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT), cho rằng qua kết quả các mẫu phân tích do Bộ TN-MT thông báo, tồn dư thủy ngân trong không khí chắc chắn phát sinh từ vụ cháy. “Có lẽ hàm lượng vượt ngưỡng nhỏ, tính đến miligram trong m3 không khí mà trước đó các máy đo của Hà Nội đã không đủ khả năng phát hiện; cán bộ không đủ kinh nghiệm thao tác, đánh giá nhưng Q.Thanh Xuân căn cứ vào đây để ra kết luận “môi trường an toàn” là vội vàng. Khi Q.Thanh Xuân đã kết luận vội vàng như thế khiến người dân phòng bị không đầy đủ; một số người lạc quan quá lại thành chủ quan...”, ông Loãn phân tích. Theo ông Loãn: “Điều này thể hiện sự yếu kém về năng lực, non kém về kinh nghiệm quản lý và rõ ràng đây là biểu hiện tư duy quản lý thời bao cấp cũ. Phải có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ để người dân yên tâm, chứ không phải ém nhẹm đi”. PGS-TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa học, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), cũng đánh giá trong trường hợp này, các cơ quan chức năng “vào cuộc chậm trễ”.

PGS Vũ Đức Lợi lưu ý việc cảnh báo thủy ngân vượt chuẩn 20 - 30 lần là thông tin “rất kinh khủng”. “Hôm nay tôi rất muốn nghe lại chúng ta lấy ngưỡng (an toàn thủy ngân) ở đâu? Nếu lấy ngưỡng của WHO 1 microgam/m3, thì quy chuẩn của VN cao hơn của WHO, vì chúng ta là 0,3 microgram/m3. Hôm qua Bộ TN-MT cảnh báo có chỗ vượt 20 - 30 lần so với tiêu chuẩn của WHO, đó là thông tin rất kinh khủng. Viện Hàn lâm nhận được rất nhiều đơn của người dân; chắc Hà Nội cũng thế. Tôi rất muốn xem chúng ta chọn ngưỡng nào để cảnh báo kịp thời cho người dân”, ông Lợi nói.