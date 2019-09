Vụ địa ốc Alibaba: Vu khống lên mạng xã hội, bị xử lý sao?

Xử phạt Nguyễn Thái Luyện 7,5 triệu đồng vì “miệt thị” công an xã Ngày 1.8 vừa qua, Thanh tra Sở TT - TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện về việc đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Trước đó, sau khi Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) khởi tố, bắt giam 2 nhân viên của Công ty Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, thì trên MXH xuất hiện một đoạn video thể hiện ông Nguyễn Thái Luyện có những phát ngôn “miệt thị” lực lượng công an, chủ tịch xã. Cụ thể, Luyện hỏi nhân viên của mình: “Tôi hỏi anh chị học cái gì để làm công an xã, học cái gì? Học ngu ra làm Công an xã. Các anh chị để ý, mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã”. Ông Luyện hỏi tiếp: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã? Học làm côn đồ” và giải thích: “Mấy người Công an xã hay chủ tịch xã cho thấy xin xỏ, chạy chọt lên làm vị trí đó, không có học, không có trình độ gì hết trơn...”. Đoạn video này đã gây bức xúc trong dư luận. Ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, đã đề nghị ngành chức năng xử lý Nguyễn Thái Luyện vì có những phát ngôn này. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với ông Luyện nhưng xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự về hành vi vu khống nên chuyển hồ sơ cho Sở TT-TT xử phạt hành chính theo thẩm quyền.