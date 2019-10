Vụ gian lận thi cử: Trả hồ sơ điều tra bổ sung tội đưa, nhận hối lộ

Trước đó, trong phần luận tội, kiểm sát viên Lê Thu Hà, Viện KSND tỉnh Sơn La, cho rằng diễn biến tại phiên tòa có tình tiết mới phát sinh, đặc biệt là dấu hiệu của tội đưa, nhận hối lộ. Do đó, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX ra quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

HĐXX cũng đề nghị Viện KSND làm rõ động cơ, mục đích của các bị cáo khi thực hiện việc nâng điểm cho 44 thí sinh; xem xét khởi tố vụ án về tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ , đồng thời làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi thỏa thuận, đưa - nhận tiền của các bị cáo: Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) khai đã nhận của Trần Văn Điện (cán bộ thư viện Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La) 1,040 tỉ đồng để nâng điểm cho 4 thí sinh; bị cáo Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục) khai nhận từ bà Lò Thị Trường số tiền 300 triệu đồng, từ ông Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) 2,1 tỉ đồng.

HĐXX cũng yêu cầu trưng cầu ý kiến của cơ quan có thẩm quyền giải thích về quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan. HĐXX đề nghị Viện KSND làm rõ trách nhiệm của ông Đinh Văn An (cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra của Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La), Nguyễn Tuấn Anh (cán bộ Công an tỉnh Sơn La), Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Trần Xuân Yến (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) trong việc niêm phong, mở niêm phong phòng xử lý bài thi trắc nghiệm.