Vượt qua Covid-19 'đồng lòng chống dịch': Đoàn kết bảo vệ vùng xanh

Cũng như nhiều nơi khác, xã tôi đẩy nhanh việc tiêm vắc xin - tấm khiên quan trọng nhất, hiệu quả nhất để đẩy lùi dịch bệnh. Danh sách gọi lên trạm y tế xã tiêm có người trước người sau, nhưng mọi người đều biết ai rồi cũng sẽ đến lượt, dĩ nhiên chẳng ai “tham lam” tiêm vài mũi làm gì, người nào hay đi ra ngoài thì được gọi tiêm trước. Vắc xin về trạm y tế mỗi ngày được khoảng 200 - 300 liều, tiêm chóng vánh trong buổi sáng đã hết, cho dù đó là loại vắc xin nào đi chăng nữa, vì mọi người đều biết rằng những loại vắc xin đó đều được WHO và Bộ Y tế phê duyệt để tiêm cho người dân.

Mỗi sáng mở báo mạng ra, tôi thấy các lô vắc xin liên tiếp về Việt Nam bằng nỗ lực ngoại giao của Chính phủ và các cơ quan chức năng, lại thấy tốc độ tiêm vắc xin càng ngày càng nhanh. Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, làng tôi đã tiêm vắc xin mũi 1 cho 70% người dân. Tuy nhiên, đi kèm với việc tiêm vắc xin, mọi người được khuyến cáo vẫn phải tuyệt đối tuân thủ biện pháp 5K, bởi không có vắc xin nào có thể bảo vệ cơ thể 100%.

Xóm tôi có rặng cây bên bờ kênh mát mẻ, ngày nắng nóng trước dịch mọi người tụ tập rất đông để giải nhiệt. Mấy ngày đầu Hà Nội giãn cách, các cô bác trong xóm (đã tiêm vắc xin mũi 1) vẫn ra ngồi, nhưng ngay sau đó đã được chính quyền thôn nhắc nhở. Ban đầu, có người không biết thì bảo rằng “chúng tôi đều đã tiêm vắc xin rồi, không lây bệnh được đâu”, nhưng sau khi nghe giải thích thì đã nhận ra nguy cơ lây bệnh và tự giải tán. Nóng quá thì chia nhau ra ngồi hóng mát, ngồi giãn cách, đeo khẩu trang như bình thường, quan trọng nhất là ai cũng hiểu rằng vắc xin rất tốt nhưng không phải là tuyệt đối.

Lại nói về chuyện hỗ trợ tiền cho các lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn . Tiền hỗ trợ thực tình ai cũng muốn, nhưng xã hội luôn có người này người kia, người no đủ hơn, người túng bấn hơn. Tôi với chú Thơm đầu ngõ cũng định đến đăng ký nhận hỗ trợ, thấy danh sách các hộ đăng ký đều là lao động tự do, thời vụ, nhà nuôi mẹ già con nhỏ, nhà còn đang nợ khoản này khoản kia… thì hai chú cháu nhìn nhau rồi ra về. Trên đường về, chú nói nhỏ vào tai tôi rằng “nhà chúng ta còn đủ ăn hơn họ cháu ạ, về thôi”.