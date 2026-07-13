Thời tiết diễn biến bất thường khắp thế giới

Trong khi châu Âu và Mỹ hứng chịu đợt nắng nóng nguy hiểm, châu Á lại chứng kiến nhiều hình thái thời tiết cực đoan khác nhau với mức độ ngày càng nghiêm trọng và khó lường. Trước tình hình đó, giới khoa học cảnh báo con người cần chuẩn bị để ứng phó những sự kiện thảm họa.

Cảnh tan hoang do bão Bavi tại Chiết Giang (Trung Quốc) hôm 12.7 Ảnh: Reuters

Giới hạn của hành tinh

GS Benjamin Horton, Trưởng khoa Năng lượng và Môi trường tại ĐH Thành phố Hồng Kông, cho rằng thế giới đang đứng trước "giới hạn hành tinh", tức những giới hạn về môi trường mà con người có thể hoạt động an toàn. Theo Trung tâm Nghiên cứu khả năng chống chịu và thích ứng Stockholm (Thụy Điển), nhân loại đã vượt quá 7 trong 9 giới hạn quan trọng, bao gồm biến đổi khí hậu, sử dụng đất và nguồn nước ngọt.

Tờ Maeil Business ngày 12.7 dẫn lời ông Horton cảnh báo dưới tác động của biến đổi khí hậu, mỗi cơn bão hay sóng nhiệt mức độ trung bình đều có thể trở thành thảm họa lớn. Các cơn bão có thể tăng sức mạnh trong thời gian ngắn, chẳng hạn như bão Bavi. Cơn bão này đổ bộ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vào khuya 11.7, gây lũ lụt và lở đất và gần 2 triệu người tại Trung Quốc đã phải sơ tán. Trước đó, cơn bão khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại Philippines, 134 người bị thương và hàng trăm chuyến bay bị hủy tại Đài Loan.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, mưa lớn kéo dài trong vài ngày qua cũng đã gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại đông nam Bangladesh, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mắc kẹt, theo Reuters.

Lũ lụt tại thị trấn Bandarban ở Bangladesh hôm 11.7 Ảnh: AFP

Vòng luẩn quẩn

Giới khoa học cho rằng đợt nắng nóng tại nhiều nước cũng diễn tiến theo cơ chế tác động cực đoan của khí hậu. "Các đợt nắng nóng lặp đi lặp lại làm cho đất khô hơn, dẫn đến một vòng luẩn quẩn khiến cường độ của đợt nắng nóng tiếp theo càng tăng lên", GS Horton phân tích, đề cập nắng nóng bất thường ở châu Âu và Mỹ. Tại Mỹ, khoảng 44 triệu người hôm 11.7 được cảnh báo về đợt nắng nóng khi nhiệt độ tại khu vực dãy núi Rocky và các đồng bằng phía bắc có thể lên đến 43 độ C, theo AFP. Phân tích mới nhất của Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo hiện tượng El Nino đang mạnh lên và nguy cơ gia tăng về khả năng xảy ra một sự kiện lịch sử với các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn thế giới.

Nắng nóng tại khu Little Tokyo ở Los Angeles (California, Mỹ) Ảnh: AFP

Tại Nhật Bản, một số khu vực ở đảo Kyushu ghi nhận đợt nắng nóng bất thường, với nhiệt độ đạt mức kỷ lục 39,3 độ C tại khu du lịch Dazaifu ở tỉnh Fukuoka, theo Kyodo News. Cũng trong khu vực, Hàn Quốc ngày 12.7 đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nắng nóng lần đầu tiên theo hệ thống cảnh báo mới, khuyến cáo mọi người ngừng các hoạt động ngoài trời và giữ mát cơ thể vì nhiệt độ có thể lên đến 39 độ C. Reuters dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết hệ thống cảnh báo mới được đưa ra nhằm đối phó tốt hơn với số lượng các đợt nắng nóng ngày càng gia tăng, kéo dài và dữ dội hơn.