5 chiếc đầm midi cho nàng mặc đẹp cả tuần

5 ý tưởng váy đầm midi dưới đây hướng đến hình ảnh thanh lịch và trang nhã cho quý cô ở mọi độ tuổi. Dù là đi học, đi làm hay dạo chơi, dự tiệc, các thiết kế dáng dài đều có thể là lựa chọn phù hợp, giúp nàng thay đổi diện mạo một cách dễ dàng.
Đầm midi đơn sắc thanh lịch
Trang phục đơn sắc luôn là lựa chọn hàng đầu khi quý cô muốn xây dựng hình ảnh chỉn chu, lịch thiệp. Đầm midi đơn sắc mùa thu trở nên nữ tính và thanh thoát hơn cùng các gam màu trung tính như nâu nhạt, beige, kem, xám...
Ưu tiên trang phục từ chất vải nhẹ mát
Bất kể là trang phục đi làm, đi học hay dạo phố thì chất vải nhẹ mát như tơ, voan chiffon, linen... có độ bay, độ thoáng khí vẫn là lựa chọn tối ưu. Cùng với chất liệu nhẹ mát, gam màu pastel góp phần không nhỏ để làm nên hình ảnh "nàng thơ" lãng mạn, cuốn hút.
Màu hồng pastel, xanh ô liu trên chất vải voan tơ mang đến cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng nhưng vẫn lịch thiệp nhờ phom dáng midi. Mỗi chi tiết được nhấn nhá trên trang phục đều tạo nên nét riêng đáng nhớ cho bản phối mùa thu
ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN
Thiết kế in họa tiết nhã nhặn
Mặc dù mùa thu là mùa của những chiếc váy in hoa, tuy nhiên quý cô vẫn nên có những lựa chọn tinh tế khi mặc vào các bản phối họa tiết. Họa tiết kích thước nhỏ, kết hợp tinh tế giữa màu họa tiết và màu nền, chất liệu và phom dáng cổ điển góp phần làm nên những mẫu đầm midi đa năng - tiện cho mọi dịp, hợp với mọi vóc dáng.
Váy suông dáng dài
Đừng bỏ qua thiết kế váy suông nhẹ mát từng được nàng yêu thích hết mực trong mùa hè. Mùa thu đến cùng những bản phối thú vị - đầm suông phối giày bốt cổ cao, tất cao cổ cùng giày bệt để "kéo dài" đôi chân.
Diện váy suông vào mùa thu đi kèm sự thú vị khi nàng có thể thử nghiệm nhiều bản phối phá cách cùng bốt da lộn, túi xách da thuộc, các mẫu tất dài ôm chân...
ẢNH: MADELEN
Vải dệt kim có độ đàn hồi nhẹ
Vải dệt kim và các chất vải mỏng nhẹ có độ đàn hồi chính thức trở thành item "must have" trong mùa thu đông. Từ váy polo đến đầm body ôm dáng, từ các thiết kế midi đến maxi làm từ các chất liệu này được quý cô hết mực lăng xê cho mọi dịp - từ đi chơi đến đi học, từ văn phòng đến đường phố.