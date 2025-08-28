  • An Giang
Thời trang 24/7

5 chiếc đầm midi cho nàng mặc đẹp cả tuần

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/08/2025 14:00 GMT+7

Mùa thu nhất định nàng không thể quên mặc đầm midi. Các thiết kế dáng dài không chỉ mang đến hình ảnh xinh đẹp, trang nhã mà còn giúp nàng cảm thấy thoải mái, tự nhiên và dễ dàng cho mọi hoạt động từ văn phòng đến đường phố.

5 ý tưởng váy đầm midi dưới đây hướng đến hình ảnh thanh lịch và trang nhã cho quý cô ở mọi độ tuổi. Dù là đi học, đi làm hay dạo chơi, dự tiệc, các thiết kế dáng dài đều có thể là lựa chọn phù hợp, giúp nàng thay đổi diện mạo một cách dễ dàng.

Năm ý tưởng đầm midi cho nàng mặc đẹp từ nhà xuống phố - Ảnh 1.

Đầm liền thân là lựa chọn trang phục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và ít tốn công phối đồ

ẢNH: NEM FASHION

Đầm midi đơn sắc thanh lịch

Trang phục đơn sắc luôn là lựa chọn hàng đầu khi quý cô muốn xây dựng hình ảnh chỉn chu, lịch thiệp. Đầm midi đơn sắc mùa thu trở nên nữ tính và thanh thoát hơn cùng các gam màu trung tính như nâu nhạt, beige, kem, xám...

Năm ý tưởng đầm midi cho nàng mặc đẹp từ nhà xuống phố - Ảnh 2.

Các chất vải có độ dày dặn cứng cáp giúp tạo nên phom dáng đẹp cho trang phục. Đầm midi gam màu beige có các chi tiết xếp nếp tinh tế vừa tạo hiệu ứng thị giác, vừa tôn nét nữ tính mềm mại của quý cô

ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Năm ý tưởng đầm midi cho nàng mặc đẹp từ nhà xuống phố - Ảnh 3.

Màu kem hoàn hảo để mặc vào mùa thu và có thể phối cùng vô số gam màu trung tính khác như đen, nâu, beige... Bản phối thư thái nhẹ nhàng kết hợp giữa phom dáng dài suông rộng và gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng

ẢNH: MADELEN

Ưu tiên trang phục từ chất vải nhẹ mát

Bất kể là trang phục đi làm, đi học hay dạo phố thì chất vải nhẹ mát như tơ, voan chiffon, linen... có độ bay, độ thoáng khí vẫn là lựa chọn tối ưu. Cùng với chất liệu nhẹ mát, gam màu pastel góp phần không nhỏ để làm nên hình ảnh "nàng thơ" lãng mạn, cuốn hút.

Năm ý tưởng đầm midi cho nàng mặc đẹp từ nhà xuống phố - Ảnh 4.
Năm ý tưởng đầm midi cho nàng mặc đẹp từ nhà xuống phố - Ảnh 5.

Màu hồng pastel, xanh ô liu trên chất vải voan tơ mang đến cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng nhưng vẫn lịch thiệp nhờ phom dáng midi. Mỗi chi tiết được nhấn nhá trên trang phục đều tạo nên nét riêng đáng nhớ cho bản phối mùa thu

ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Năm ý tưởng đầm midi cho nàng mặc đẹp từ nhà xuống phố - Ảnh 6.

Màu nền tối in họa tiết hoa nhí giúp mang đến hình ảnh mảnh mai, thon gọn cho người mặc. Thiết kế váy sơ mi in hoa tay ngắn phối giày cao gót giúp nàng đẹp từ mọi góc nhìn, có thể diện từ văn phòng đến thẳng các bữa tiệc hay buổi dạo phố

ẢNH: NEM FASHION

Thiết kế in họa tiết nhã nhặn

Mặc dù mùa thu là mùa của những chiếc váy in hoa, tuy nhiên quý cô vẫn nên có những lựa chọn tinh tế khi mặc vào các bản phối họa tiết. Họa tiết kích thước nhỏ, kết hợp tinh tế giữa màu họa tiết và màu nền, chất liệu và phom dáng cổ điển góp phần làm nên những mẫu đầm midi đa năng - tiện cho mọi dịp, hợp với mọi vóc dáng.

Năm ý tưởng đầm midi cho nàng mặc đẹp từ nhà xuống phố - Ảnh 7.

Mang theo tinh thần lãng mạn của mùa thu, thiết kế váy dáng A tay lỡ khéo léo tôn dáng, tạo nên phong thái cổ điển thanh lịch đặc trưng khó có thể rời mắt

ẢNH: NEM FASHION

Váy suông dáng dài

Đừng bỏ qua thiết kế váy suông nhẹ mát từng được nàng yêu thích hết mực trong mùa hè. Mùa thu đến cùng những bản phối thú vị - đầm suông phối giày bốt cổ cao, tất cao cổ cùng giày bệt để "kéo dài" đôi chân.

Năm ý tưởng đầm midi cho nàng mặc đẹp từ nhà xuống phố - Ảnh 8.
Năm ý tưởng đầm midi cho nàng mặc đẹp từ nhà xuống phố - Ảnh 9.

Diện váy suông vào mùa thu đi kèm sự thú vị khi nàng có thể thử nghiệm nhiều bản phối phá cách cùng bốt da lộn, túi xách da thuộc, các mẫu tất dài ôm chân...

ẢNH: MADELEN

Vải dệt kim có độ đàn hồi nhẹ

Vải dệt kim và các chất vải mỏng nhẹ có độ đàn hồi chính thức trở thành item "must have" trong mùa thu đông. Từ váy polo đến đầm body ôm dáng, từ các thiết kế midi đến maxi làm từ các chất liệu này được quý cô hết mực lăng xê cho mọi dịp - từ đi chơi đến đi học, từ văn phòng đến đường phố.

Năm ý tưởng đầm midi cho nàng mặc đẹp từ nhà xuống phố - Ảnh 10.

Vải dệt kim chất liệu cao cấp xóa tan cảm giác mỏng manh, vừa khéo tôn dáng vừa mang lại cảm giác thoáng mát và dễ chịu. Các thiết kế midi có cổ bẻ tạo hình ảnh lịch sự, nhã nhặn còn thiết kế maxi phối nhiều lớp layer tôn đường cong mang đến hình ảnh quyến rũ và thu hút

ẢNH: NEM FASHION




đầm midi MIDI màu nâu đầm body đầm suông Đơn sắc

