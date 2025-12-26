Cuối đông, thời điểm tuyệt nhất để diện áo khoác da, chân váy da

Trong số những món đồ thời trang "must have” mùa này không thể vắng mặt áo khoác và chân váy da. Chân váy da phối áo ôm mỏng nhẹ tôn dáng quyến rũ mà ấm áp, áo khoác da tăng thêm nét cá tính, chất phóng khoáng cho mọi bản phối từ công sở đến dạo phố, dự tiệc.

Trái ngược với cảm quan dai chắc và đứng phom, thiết kế chân váy da mềm mại khẽ tạo nên chuyển động uyển chuyển - phối cùng giày búp bê thắt nơ và áo dệt kim tôn trọn nét quyến rũ của nàng ẢNH: PAZZION

Áo khoác da dáng dài thắt eo mặc cùng quần shorts đồng bộ và phối thêm bốt cao cổ ẢNH: MYAN

Khám phá phong cách độc đáo với áo khoác da và chân váy da

Áo khoác da từng là món đồ giúp "định vị" các tín đồ đam mê tốc độ. Tuy nhiên theo thời gian, vẻ đẹp cá tính và tinh thần cổ điển không lỗi mốt của món đồ này dần len lỏi vào mọi tủ đồ. Áo khoác da được mặc trong văn phòng, chân váy da thành trang phục dự tiệc, dạo phố... Hai trong số nhiều món đồ da này góp công lớn vào việc xây dựng một tủ đồ cá nhân độc đáo và mang bản sắc riêng.

Phối áo khoác da và chân váy ngắn theo bảng màu trung tính tông nâu ấm đầy khí chất ẢNH: FROM MOON

Áo khoác đỏ đậm là điểm nhấn tạo cho bản phối công sở thêm phần cá tính. Mỗi món đồ da được thêm vào tủ đồ công sở đều trở thành điểm son - nơi tiết lộ cá tính, gu thời trang độc đáo của nàng ẢNH: FROM MOON

Yêu thích diện phong cách đường phố, nàng không thể quên cặp đôi áo khoác da và quần jeans hầm hố. Bản phối vẽ nên một góc nhìn mới về tinh thần thời trang đương đại, khi nét nữ tính quyến rũ của phái nữ được khéo léo giấu sau những bộ trang phục cá tính, bụi bặm từ các chất liệu như denim, kaki, da... ẢNH: ESTRO.GANG

Tôn đường cong nóng bỏng qua thiết kế váy da dáng ôm phối bodysuit và thắt eo bằng dây lưng da bản lớn có khóa kim loại sáng bóng ẢNH: REFORMATION

Áo khoác màu đỏ burgundy phom cầu vai sắc nét, chiết eo tinh tế kết hợp cùng chân váy dài rủ thẳng tạo nên chuyển động điềm tĩnh nhưng đầy chủ ý. Sắc đỏ trầm được định hình bởi sự kín đáo, bản lĩnh, giúp nàng khẳng định vị thế riêng ẢNH: LASANRA

Chất vải giả da trên áo khoác blazer, chân váy và váy dáng dài

Lấy cảm hứng từ sự hòa quyện giữa thép và hoa, bộ sưu tập Lasanra Bloom Steel mang đến góc nhìn mới về vẻ đẹp nữ quyền hiện đại. Các thiết kế sử dụng chất liệu vải oatda sang trọng, đem đến cảm quan tựa như chất liệu da thuộc nhưng mềm mại và êm nhẹ hơn.

Những phom dáng cổ điển như áo khoác blazer, trentch coat, chân váy bút chì... là sự kết hợp tinh tế của phom dáng cứng cáp và chuyển động mềm mại. Trang phục mang đến cảm nhận sâu sắc về cảm xúc, kết cấu thông qua hình ảnh đầy tự tin và kiêu hãnh của người mặc.

Áo khoác, chân váy cùng các thiết kế dáng dài chất liệu vải giả da mang đến hình ảnh mới mẻ, cuốn hút và độc đáo mùa này ẢNH: LASANRA

Ba phong cách diện áo khoác da sành điệu, trẻ trung và cá tính để nàng tham khảo. Áo da màu nâu đất phối họa tiết, áo kaki hồng tím phối cổ da gợi nhắc tinh thần cổ điển hay thiết kế dáng crop hầm hố với khóa kim loại, sắc đen tuyền mặc cùng váy đầm ngắn viền ren và đăng ten ẢNH: ENTOW



