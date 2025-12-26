Cuối đông, thời điểm tuyệt nhất để diện áo khoác da, chân váy da

Trong số những món đồ thời trang "must have” mùa này không thể vắng mặt áo khoác và chân váy da. Chân váy da phối áo ôm mỏng nhẹ tôn dáng quyến rũ mà ấm áp, áo khoác da tăng thêm nét cá tính, chất phóng khoáng cho mọi bản phối từ công sở đến dạo phố, dự tiệc.
Khám phá phong cách độc đáo với áo khoác da và chân váy da
Áo khoác da từng là món đồ giúp "định vị" các tín đồ đam mê tốc độ. Tuy nhiên theo thời gian, vẻ đẹp cá tính và tinh thần cổ điển không lỗi mốt của món đồ này dần len lỏi vào mọi tủ đồ. Áo khoác da được mặc trong văn phòng, chân váy da thành trang phục dự tiệc, dạo phố... Hai trong số nhiều món đồ da này góp công lớn vào việc xây dựng một tủ đồ cá nhân độc đáo và mang bản sắc riêng.
Chất vải giả da trên áo khoác blazer, chân váy và váy dáng dài
Lấy cảm hứng từ sự hòa quyện giữa thép và hoa, bộ sưu tập Lasanra Bloom Steel mang đến góc nhìn mới về vẻ đẹp nữ quyền hiện đại. Các thiết kế sử dụng chất liệu vải oatda sang trọng, đem đến cảm quan tựa như chất liệu da thuộc nhưng mềm mại và êm nhẹ hơn.
Những phom dáng cổ điển như áo khoác blazer, trentch coat, chân váy bút chì... là sự kết hợp tinh tế của phom dáng cứng cáp và chuyển động mềm mại. Trang phục mang đến cảm nhận sâu sắc về cảm xúc, kết cấu thông qua hình ảnh đầy tự tin và kiêu hãnh của người mặc.
Áo khoác, chân váy cùng các thiết kế dáng dài chất liệu vải giả da mang đến hình ảnh mới mẻ, cuốn hút và độc đáo mùa này
ẢNH: LASANRA
Ba phong cách diện áo khoác da sành điệu, trẻ trung và cá tính để nàng tham khảo. Áo da màu nâu đất phối họa tiết, áo kaki hồng tím phối cổ da gợi nhắc tinh thần cổ điển hay thiết kế dáng crop hầm hố với khóa kim loại, sắc đen tuyền mặc cùng váy đầm ngắn viền ren và đăng ten
ẢNH: ENTOW