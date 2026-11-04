  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

5 chiếc váy công sở để nàng mặc đẹp suốt mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
04/11/2026 08:00 GMT+7

Mỗi chiếc váy công sở đẹp cần hội tụ nhiều yếu tố: sự thoải mái, dễ chịu đi cùng vẻ ngoài thanh lịch và hình ảnh chuyên nghiệp. 5 ý tưởng dưới đây giúp nàng mặc đẹp suốt mùa thu mà chẳng tốn công phối đồ.

Váy công sở "hai trong một" kết hợp áo khoác nhẹ  

5 chiếc váy công sở để nàng mặc suốt mùa thu - Ảnh 1.

Mùa thu là điểm khởi đầu của sự chuyển giao thời tiết đi từ nóng bức sang mát mẻ. Khi đó, các thiết kế lồng ghép váy dài và áo khoác nhẹ dáng ngắn trở thành lựa chọn "chân ái" của quý cô. Thiết kế tông màu sáng rực rỡ làm nổi bật làn da trắng sáng, dễ dàng phối cùng giày túi màu đen, trắng tạo diện mạo ưa nhìn, quý phái

ẢNH: SIXDO

5 chiếc váy công sở để nàng mặc suốt mùa thu - Ảnh 2.

Từ phom dáng đến màu sắc, chất liệu của thiết kế váy công sở đều làm toát lên tinh thần mạnh mẽ, trưởng thành của người mặc. Riêng chi tiết cổ áo phối họa tiết trên chất vải lụa mềm trở thành tâm điểm chú ý khi có thể đem đến cảm giác mềm nhẹ và nữ tính cho style công sở, văn phòng của nàng

ẢNH: IVY MODA

Đầm midi màu trung tính

Váy công sở mang các gam màu trung tính như nâu be, xanh ô liu, cream, beige, xám ghi... là những ứng cử viên hàng đầu cho tủ đồ mùa lạnh. Gam trung tính dễ mặc và dễ phối, lại hài hòa cùng thời tiết và nhịp điệu đặc trưng của mùa - sự chậm rãi xen lẫn trong nhịp sống hối hả, sự thư thái hòa quyện trong đặc tính linh hoạt và sự năng động của quý cô.

5 chiếc váy công sở để nàng mặc suốt mùa thu - Ảnh 3.

Gam màu beige dịu dàng hòa quyện cùng chất vải tơ voan mỏng nhẹ tạo nên độ bay cho trang phục. Đầm midi thắt nơ phối tay áo dài khắc họa rõ nét phong thái thanh lịch, sự chỉn chu và tự tin của một quý cô hiểu rõ phong cách cá nhân. Nàng có thể mix thêm thắt lưng da bản nhỏ ton sur ton với giày và túi xách cầm tay

ẢNH: SIXDO

5 chiếc váy công sở để nàng mặc suốt mùa thu - Ảnh 4.

Đừng bỏ qua những chiếc đầm liền tối giản thu hút sự chú ý bằng cách tạo ra những "điểm chạm" về mặt thị giác như đường nhún xếp nhẹ nơi hông eo khéo che khuyết điểm, chi tiết nơ đính đá giữ lại ánh nhìn lâu hơn... Chúng chính là kiểu trang phục linh hoạt, hài hòa với nhiều không gian dù là nơi làm việc hay dự tiệc cuối tuần

ẢNH: RẬP THIẾT KẾ

Thiết kế đầm liền tối giản diện đi làm, đi tiệc đều hợp

5 chiếc váy công sở để nàng mặc suốt mùa thu - Ảnh 5.

Hai gam màu trắng cream và beige hòa quyện nhịp nhàng qua các lớp layer được xếp đặt khéo léo. Váy công sở từ chất vải ren luôn dễ dàng tạo nên hình ảnh sang trọng và quý phái, giúp người mặc chinh phục mọi ánh nhìn

ẢNH: MINT BOUTIQUE

5 chiếc váy công sở để nàng mặc suốt mùa thu - Ảnh 6.

Đầm chữ A màu kem gợi nhắc phong cách vintage vương màu hoài niệm. Nhà mốt Việt đã khéo léo làm mới form dáng cổ điển bằng cách phối màu viền cho cổ tay và cổ áo hình trụ; đồng thời phần thân trên cũng được chăm chút bằng đường nẹp áo, chi tiết nẹp vải ở eo giúp "định hình" vòng eo

ẢNH: LAMER

Váy đầm cổ điển thanh lịch

5 chiếc váy công sở để nàng mặc suốt mùa thu - Ảnh 7.

Bản phối cổ điển hài hòa giữa đen và trắng mang lại vẻ ngoài vừa hiện đại vừa đậm chất thành thị. Phong cách công sở ít khi được định nghĩa bởi các bộ trang phục màu mè nhiều họa tiết mà thường dễ gây ấn tượng qua các bản phối đơn sắc, sử dụng các tông màu và phom dáng vượt thời gian

ẢNH: LAMER

5 chiếc váy công sở để nàng mặc suốt mùa thu - Ảnh 8.

Một chiếc váy xòe nhẹ nhàng, tinh tế làm bừng sáng diện mạo của quý cô thông qua gam màu vàng nhạt, chất vải tơ mỏng nhẹ cùng chi tiết thắt nơ duyên dáng. Không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được ấn tượng riêng, những dáng váy công sở hiện đại này chính là lời giải để quý cô mặc đẹp suốt mùa thu với phong độ ổn định và ngày càng được nâng cấp

ẢNH: IVY MODA

5 chiếc váy công sở để nàng mặc suốt mùa thu - Ảnh 9.

Đầm suông công sở là lựa chọn thú vị cho quý cô yêu phong cách tự do, thích thả lỏng trong những ngày đi làm bình thường. Phối đầm suông cùng thắt lưng vải, giày cao gót, túi xách cùng một món phụ kiện yêu thích, nàng đã sẵn sàng xuống phố hòa vào dòng người náo nhiệt buổi bình minh

ẢNH: OYSTER

váy công sở đầm suông đầm midi màu trung tính

Bài viết khác

Chân váy dài theo chân nàng công sở từ văn phòng xuống phố

Chân váy dài theo chân nàng công sở từ văn phòng xuống phố

Đốn gục mọi ánh nhìn với vẻ đẹp tinh khôi của giày cao gót trắng

Đốn gục mọi ánh nhìn với vẻ đẹp tinh khôi của giày cao gót trắng

Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe'

Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe'

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out

Chọn giày bốt phối chân váy thế nào để chân dài “miên man”?

Chọn giày bốt phối chân váy thế nào để chân dài “miên man”?

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ

Diện sơ vin đúng điệu để trang phục luôn chỉn chu

Diện sơ vin đúng điệu để trang phục luôn chỉn chu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top