5 chiếc váy công sở để nàng mặc đẹp suốt mùa thu

Váy công sở "hai trong một" kết hợp áo khoác nhẹ
Mùa thu là điểm khởi đầu của sự chuyển giao thời tiết đi từ nóng bức sang mát mẻ. Khi đó, các thiết kế lồng ghép váy dài và áo khoác nhẹ dáng ngắn trở thành lựa chọn "chân ái" của quý cô. Thiết kế tông màu sáng rực rỡ làm nổi bật làn da trắng sáng, dễ dàng phối cùng giày túi màu đen, trắng tạo diện mạo ưa nhìn, quý phái
Từ phom dáng đến màu sắc, chất liệu của thiết kế váy công sở đều làm toát lên tinh thần mạnh mẽ, trưởng thành của người mặc. Riêng chi tiết cổ áo phối họa tiết trên chất vải lụa mềm trở thành tâm điểm chú ý khi có thể đem đến cảm giác mềm nhẹ và nữ tính cho style công sở, văn phòng của nàng
Đầm midi màu trung tính Váy công sở mang các gam màu trung tính như nâu be, xanh ô liu, cream, beige, xám ghi... là những ứng cử viên hàng đầu cho tủ đồ mùa lạnh. Gam trung tính dễ mặc và dễ phối, lại hài hòa cùng thời tiết và nhịp điệu đặc trưng của mùa - sự chậm rãi xen lẫn trong nhịp sống hối hả, sự thư thái hòa quyện trong đặc tính linh hoạt và sự năng động của quý cô.
Gam màu beige dịu dàng hòa quyện cùng chất vải tơ voan mỏng nhẹ tạo nên độ bay cho trang phục. Đầm midi thắt nơ phối tay áo dài khắc họa rõ nét phong thái thanh lịch, sự chỉn chu và tự tin của một quý cô hiểu rõ phong cách cá nhân. Nàng có thể mix thêm thắt lưng da bản nhỏ ton sur ton với giày và túi xách cầm tay
Đừng bỏ qua những chiếc đầm liền tối giản thu hút sự chú ý bằng cách tạo ra những "điểm chạm" về mặt thị giác như đường nhún xếp nhẹ nơi hông eo khéo che khuyết điểm, chi tiết nơ đính đá giữ lại ánh nhìn lâu hơn... Chúng chính là kiểu trang phục linh hoạt, hài hòa với nhiều không gian dù là nơi làm việc hay dự tiệc cuối tuần
Thiết kế đầm liền tối giản diện đi làm, đi tiệc đều hợp
Hai gam màu trắng cream và beige hòa quyện nhịp nhàng qua các lớp layer được xếp đặt khéo léo. Váy công sở từ chất vải ren luôn dễ dàng tạo nên hình ảnh sang trọng và quý phái, giúp người mặc chinh phục mọi ánh nhìn
Đầm chữ A màu kem gợi nhắc phong cách vintage vương màu hoài niệm. Nhà mốt Việt đã khéo léo làm mới form dáng cổ điển bằng cách phối màu viền cho cổ tay và cổ áo hình trụ; đồng thời phần thân trên cũng được chăm chút bằng đường nẹp áo, chi tiết nẹp vải ở eo giúp "định hình" vòng eo
Váy đầm cổ điển thanh lịch
Bản phối cổ điển hài hòa giữa đen và trắng mang lại vẻ ngoài vừa hiện đại vừa đậm chất thành thị. Phong cách công sở ít khi được định nghĩa bởi các bộ trang phục màu mè nhiều họa tiết mà thường dễ gây ấn tượng qua các bản phối đơn sắc, sử dụng các tông màu và phom dáng vượt thời gian
Một chiếc váy xòe nhẹ nhàng, tinh tế làm bừng sáng diện mạo của quý cô thông qua gam màu vàng nhạt, chất vải tơ mỏng nhẹ cùng chi tiết thắt nơ duyên dáng. Không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được ấn tượng riêng, những dáng váy công sở hiện đại này chính là lời giải để quý cô mặc đẹp suốt mùa thu với phong độ ổn định và ngày càng được nâng cấp
Đầm suông công sở là lựa chọn thú vị cho quý cô yêu phong cách tự do, thích thả lỏng trong những ngày đi làm bình thường. Phối đầm suông cùng thắt lưng vải, giày cao gót, túi xách cùng một món phụ kiện yêu thích, nàng đã sẵn sàng xuống phố hòa vào dòng người náo nhiệt buổi bình minh