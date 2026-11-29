Mùa lạnh diện chân váy dạ tweed mới chuẩn phong cách sành điệu. Không chỉ có thể diện item này theo các set đồng bộ cùng chất liệu, quý cô còn có thể phối chân váy tweed cùng áo len, polo, áo dệt kim, sơ mi họa tiết...
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Chân váy dạ tweed tôn dáng hoàn hảo, lại ấm áp và quý phái
Chân váy dạ tweed cuốn hút bởi chính những phom dáng cổ điển đặc trưng như váy dáng bút chì, chân váy chữ A cộng hưởng cùng kết cấu chất liệu vượt thời gian.
Cấu trúc sợi dệt thô và cách phối màu của dạ tweed đem đến những đặc điểm đặc sắc cho kiểu chân váy này. Phần lớn thiết kế có dáng ôm tôn đường cong nhưng vẫn tạo sự thoải mái để nàng cử động nhẹ nhàng và uyển chuyển, làm nên phong thái tinh tế và chuyên nghiệp.
Set tweed đồng bộ qua những lăng kính mới khác biệt và giàu sức hút hơn nhờ vào phom dáng trang phục và cách phối. Ở bản phối mang sắc đen, cấu trúc 2 lớp của chân váy mang màu sắc lễ hội, đưa bộ trang phục vào không gian trang trọng của các bữa tiệc và thảm đỏ dịp cuối năm. Với bản phối trắng đen ca rô, cặp đôi giày và túi tông đỏ đậm tạo điểm nhấn về màu sắc hòa cùng những chuỗi trang sức ngọc trai