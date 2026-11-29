Chân váy midi dáng bút chì phối áo dệt kim tay dài, quần tất đen mỏng và giày cao gót đem lại diện mạo ấm áp và quý phái. Họa tiết từ cấu trúc sợi dệt thô của chất liệu dạ tweed đủ làm nên sức hút cho bản phối, do vậy khi lên đồ cùng item này, quý cô chỉ cần kết hợp thêm áo đơn sắc, mềm mại và có khả năng co giãn nhẹ để đạt hiệu quả tối đa trong việc tôn dáng, tôn thần thái