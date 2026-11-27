Chân váy đen từ lâu đã là đại diện cho thời trang công sở, vẻ đẹp cổ điển và tinh thần tối giản. Để làm mới phong cách mà không cần từ bỏ món đồ bất hủ này, nàng hãy thử chọn loại chất liệu mới hoặc thay đổi cách phối đồ.
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Chân váy đen và sơ mi trắng vẫn luôn là cặp đôi vượt thời gian của mọi tủ đồ, từ công sở đến dự tiệc. Để làm mới phong cách cùng kiểu chân váy cổ điển này, nàng có thể ưu tiên các thiết kế được cách điệu sáng tạo hơn - chân váy phối nhiều tầng, chân váy vạt đắp và bèo nhún..., thay thế sơ mi bằng áo cách điệu, blouse, áo kiểu...
Cùng là dáng mini skirt nhưng mỗi loại chất liệu trên nền sắc đen lại có thể tạo ra hiệu ứng thị giác khác nhau. Chân váy chữ A phối layer gây ấn tượng bởi bề mặt vải óng ả, phẳng mịn và bắt sáng nhẹ đồng điệu với chất vải từ áo tơ màu hồng nhạt; chân váy đuôi cá với phần loe nhẹ tạo vẻ ngoài nữ tính và mềm mại - chất liệu váy đồng bộ với áo tweed và được kết nối qua chiếc áo sơ mi trắng