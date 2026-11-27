Chân váy đen chưa bao giờ rời khỏi vị trí trong tủ đồ công sở của mọi quý cô. Ở thiết kế này, phom dáng bút chì được giữ vững cùng độ dài midi để làm nên một item chuẩn phong cách công sở. Chi tiết diềm bèo lệch bên chính là yếu tố mới được thêm vào để vừa làm mới diện mạo, vừa tạo nên những chuyển động nhẹ nhàng