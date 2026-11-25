Khi thời tiết chuyển sang thu với những cơn gió nhẹ, áo tay dài trở thành lựa chọn giữ nhiệt vừa vặn mà không gây bí bách. Nhờ độ ôm gọn cơ thể và khả năng thích ứng với nhiều phong cách, áo thun tay dài không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu giúp việc mặc đẹp hằng ngày trở nên nhanh chóng và chỉn chu hơn.

Áo thun tay dài màu trắng kem dáng ôm vừa vặn gây thiện cảm nhờ chi tiết thêu nơ nhỏ xinh nơi ngực áo, phối cùng quần nỉ ống suông màu đen dây rút trắng và mũ nồi kẻ ca rô phảng phất hơi thở cổ điển ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Mang đến vẻ chỉn chu hơn cho môi trường công sở hay dạo phố, áo tay dài đen tuyền chất liệu vải gân co giãn ôm dáng gọn gàng. Áo trơn màu kết hợp cổ bẻ và hàng nút cài phía trước tạo nên vẻ ngoài lịch sự như một chiếc áo polo thanh lịch ẢNH: @MARCFASHIONBRAND_

Bên cạnh những thiết kế trơn màu tối giản, áo tay dài họa tiết kẻ ngang kinh điển hay các tông màu trung tính cũng là gợi ý tuyệt vời để làm mới diện mạo mùa thu. Sự đan xen của các đường kẻ hay điểm nhấn viền ren, nơ cổ giúp chiếc áo quen thuộc trở nên sinh động hơn.

Chân váy denim xanh đậm dáng dài mặc cùng áo tay dài kẻ ngang đen trắng tạo nên sự kết nối khỏe khoắn và kín đáo, đồng thời cân bằng họa tiết nổi bật phía trên ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Vẫn khai thác họa tiết sọc ngang nhưng tiết chế đường nét thanh mảnh hơn, áo thun tay dài màu kem chất liệu vải mềm thoải mái khi mặc. Phần cổ tròn được nhấn nhá bằng đường viền đỏ đô phối nơ nhỏ cùng phần tay ren đem lại sự khác biệt ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Áo tay dài họa tiết kẻ ngang đen trắng phối cùng khăn choàng đen, thu hút ánh nhìn tại phần cổ và bờ vai. Áo ôm gọn gàng khi sơ vin cùng quần jeans trắng đầy cá tính ẢNH: CARDINA

Không cần đến những chi tiết rườm rà hay cấu trúc phức tạp, những chiếc áo tay dài mang bảng màu sáng như vàng pastel hay đỏ luôn có sức hút bền bỉ. Điểm nhấn nằm ở đường cắt may ôm sát đường cong cơ thể một cách tinh tế cùng hàng cúc cài phía trước, giúp người mặc dễ dàng điều chỉnh độ kín đáo và tạo chiều sâu thị giác cho phần thân trên.

Mang sắc đỏ mận trầm ấm đặc trưng của mùa thu, chiếc áo thun gân tay dài dáng ôm với hàng cúc nhỏ chạy dọc thân trước giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và làm bừng sáng làn da ẢNH: @EMIX.VN

Làm mới bảng màu mùa thu bằng sắc độ tươi tắn, áo thun tay dài màu vàng pastel giúp làn da trông rạng rỡ hơn. Hoàn thiện với chân váy ngắn màu xám nhạt và mũ lưỡi trai đồng điệu mang lại nét năng động ẢNH: @_REE.MREE

Chính nhờ sự linh hoạt về chất liệu co giãn và kiểu dáng dễ mặc, áo tay dài không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu của mọi cô gái. Dù ưu tiên gam màu trơn ấm áp hay họa tiết, bạn đều có thể dễ dàng kết hợp mẫu áo quen thuộc cùng quần ống rộng hay chân váy để tự tin xuống phố mỗi ngày.