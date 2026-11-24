Từ những bản phối mang tinh thần cổ điển đến diện mạo hiện đại, áo khoác dáng dài luôn biết cách tạo dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện. Không chỉ giữ ấm, item này còn góp phần nâng tầm phong cách, trở thành điểm nhấn thời trang khó thay thế trong mùa lạnh.

Áo khoác dáng dài gam màu be với phom suông rộng, cổ ve bản lớn và hàng khuy đôi mang đến diện mạo thanh lịch, đậm tinh thần cổ điển ẢNH: @UY.UYNE

Khi kết hợp cùng áo len sáng màu và quần ống rộng trắng, nàng tạo nên sự hài hòa giữa những gam màu trung tính, vừa nhẹ nhàng vừa hiện đại. Cách phối lớp trang phục cùng phom dáng thoải mái còn gợi lên tinh thần thời trang phóng khoáng, giao thoa giữa nét cổ điển và xu hướng tối giản đương đại.

Áo khoác màu be nhạt với phom suông rộng, đường vai xuôi và thiết kế hàng cúc đơn mang đến vẻ ngoài thanh thoát, phóng khoáng ẢNH: @BICHNGAAN_

Thiết kế trơn màu ghi điểm nhờ kết cấu phom áo chỉn chu, độ rộng vừa phải cùng độ rủ tự nhiên của chất liệu. Khi được diện theo cách buông cúc, từng chuyển động của tà áo tạo thêm nét mềm mại, giúp nàng sở hữu vẻ ngoài tự do, thanh thoát mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Nàng ưu ái thiết kế màu xanh than với phom suông mềm mại, cổ ve lật thanh thoát cùng kiểu dáng tinh giản, tạo nên diện mạo trang nhã và cuốn hút ẢNH: @VY.THB

Sắc xanh trầm kết hợp cùng trang phục sáng màu bên trong tạo hiệu ứng tương phản hài hòa, giúp tổng thể thêm nổi bật. Cách khoác hờ tự nhiên cũng đem lại nét phóng khoáng, thể hiện xu hướng tối giản hiện đại, nơi sự chỉn chu được cân bằng với tinh thần thời trang đường phố.

Áo khoác dáng dài màu xám tro gây ấn tượng với phom suông rộng, cổ ve lật cùng hàng cúc đơn giản, tạo nên diện mạo phóng khoáng, đậm chất riêng ẢNH: @VY.THB

Thiết kế trơn màu cùng độ rủ tự nhiên tạo cảm giác thanh thoát, trong khi cách kết hợp áo khoác dài với quần shorts tạo hiệu ứng tương phản thú vị về tỷ lệ trang phục. Lối phối ngẫu hứng giúp nàng thể hiện tinh thần thời trang đường phố hiện đại, đề cao sự thoải mái và nét đẹp tự nhiên.

Trên nền chất liệu dạ dày dặn, phom áo suông dài kết hợp họa tiết kẻ ca rô bản lớn tạo nên sức hút riêng, gợi nhắc vẻ đẹp cổ điển đặc trưng của mùa lạnh ẢNH: @VY.THB

Họa tiết kẻ ca rô bản lớn phủ trên nền vải dạ dày dặn giúp áo khoác dáng dài trở thành tâm điểm của tổng thể trang phục. Sự đan xen giữa các đường kẻ và gam màu trầm tạo chiều sâu thị giác, mang đến nét hoài cổ đầy cuốn hút, đồng thời khẳng định sức hút của những thiết kế kinh điển trong mùa đông này.

Sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian cùng khả năng biến hóa đa dạng, áo khoác dáng dài vẫn là món đồ đáng để nàng đầu tư

ẢNH: @VY.THB

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giữ ấm, áo khoác dáng dài còn là điểm nhấn giúp hoàn thiện phong cách mỗi khi mùa lạnh về. Đầu mùa đông, nàng đừng quên bổ sung item này vào tủ đồ, ưu tiên những gam màu dễ phối và phom dáng phù hợp để làm mới diện mạo mà vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch, thời thượng.