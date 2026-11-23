Khi mùa cuối năm ngày càng gần, thì cũng là lúc trang phục của nàng có nhiều sự thay đổi. Sắc đỏ xuất hiện từ tươi sáng rực rỡ đến trầm ấm cuốn hút trên những chiếc áo blazer hay vest, đầm tiệc hay trang phục sự kiện thanh lịch và kiêu sa.

Đầm midi dáng chữ A cổ điển vừa đủ sự thanh lịch và tinh giản để diện đến công sở, dự sự kiện và bước vào các bữa tiệc trang trọng mùa cuối năm. Sắc đỏ đậm đủ làm tôn da, cuốn hút và nổi bật nhưng không quá chói mắt, chi tiết 3D trên tùng váy được chăm chút kỹ lưỡng kết hợp dây thừng trắng ngà buộc hờ tôn tổng thể cao sang, quý phái cho nàng ẢNH: RẬP

'Quyền lực mềm' từ sắc đỏ trên trang phục mùa lạnh

Tủ đồ mùa lạnh không thể thiếu các item mang sắc đỏ. Nếu đỏ cà chua mang đến hình ảnh tươi sáng nhờ sắc độ màu có pha thêm ánh cam rực rỡ thì đỏ rượu vang hay đỏ mận chín lại là tông đỏ đối lập. Sắc đỏ trầm ấm này thay thế hoàn hảo cho những gam màu truyền thống trong mùa lạnh như đen và nâu.

Đỏ rượu là sự pha trộn giữa sắc đỏ đậm và ánh tím hoặc nâu trầm, tạo chiều sâu sang trọng và cảm giác cổ điển, kín đáo. Đây cũng là gam màu tôn da và dễ phối nhất trong bảng màu đỏ dành riêng cho mùa lạnh. Đầm hạ eo đỏ đô phối cổ thủy thủ và giày bốt da cổ cao sắc đen đem lại sự hài hòa và ấm áp cho nàng ẢNH: OYSTER

Sắc đỏ đậm làm nổi bật vẻ ngoài sang trọng. Quý cô có thể mặc gam màu này hàng ngày qua nhiều item đại diện như áo vest hoặc cardigan, túi xách, giày..., bên cạnh đó là các thiết kế đầm dự tiệc chất liệu rủ mềm đặc trưng của mùa lạnh

ẢNH: OYSTER

Phối đỏ và trắng ngà, đỏ và trắng tinh khôi để tạo nên những bài toán thú vị về hình khối, chất liệu hòa quyện cùng màu sắc. Ở bản phối áo peplum và chân váy layer, cảm giác nữ tính và quyến rũ được xây dựng trên tỷ lệ 1-3 về màu sắc trang phục. Trong khi đó cấu trúc bất đối xứng, chất vải dập nhăn và đường cắt xéo từ bản phối thứ 2 đem lại hiệu ứng thị giác ấn tượng ẢNH: RẬP

Yêu thích phong cách phá cách và vẻ ngoài hiện đại, nàng có thể chọn đỏ cà chua hay đỏ ánh hồng qua các set đồng bộ hoặc chọn phong cách phối đồ monochrome với nhiều chất liệu khác nhau như len, lụa và da trên cùng một bản phối ẢNH: LE NGOC LAM

Đầm ngắn tay phồng với độ xòe của tùng váy vừa đủ sự thướt tha nhưng vẫn đảm bảo vẻ ngoài trẻ trung và hiện đại. Các dáng mini dress mang sắc đỏ rượu chính là "chân ái" cho nàng dự các buổi tiệc nhẹ - một gam màu tôn da, tôn dáng và dễ mặc hàng đầu ẢNH: RẬP

Đầm tiệc sắc đỏ đậm là món đồ "must have" mùa lạnh mà nàng không thể bỏ lỡ. Đầm ngắn phối quần tất và giày cao gót cùng tông hay chọn đầm maxi và midi phối giày cao gót ánh kim tôn vẻ đẹp sắc sảo đầy quyến rũ, sang trọng đều tùy thuộc vào gu thời trang của riêng nàng ẢNH: DENIO

Đỏ ánh hồng rực rỡ còn được nhắc đến với những tên gọi như đỏ hồng, hồng vân anh, là sắc đỏ pha hồng đậm nét, thu hút mà không quá ngọt ngào. Ở những chất liệu có độ rũ mềm, sắc đỏ hòa quyện trong những đường xếp nếp, nhẹ nhàng ôm đường cong và tạo nên dáng thướt tha ẢNH: ROSIE



