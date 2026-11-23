Đỏ rượu vang, đỏ cà chua hay đỏ ánh hồng sẽ trở thành gam màu chủ đạo của nàng dịp cuối năm? Từ trang phục mặc hằng ngày đến dự tiệc, từ những tối hẹn hò đến buổi chiều dạo phố, sắc đỏ nồng nàn đều không thể vắng mặt.
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Khi mùa cuối năm ngày càng gần, thì cũng là lúc trang phục của nàng có nhiều sự thay đổi. Sắc đỏ xuất hiện từ tươi sáng rực rỡ đến trầm ấm cuốn hút trên những chiếc áo blazer hay vest, đầm tiệc hay trang phục sự kiện thanh lịch và kiêu sa.
'Quyền lực mềm' từ sắc đỏ trên trang phục mùa lạnh
Tủ đồ mùa lạnh không thể thiếu các item mang sắc đỏ. Nếu đỏ cà chua mang đến hình ảnh tươi sáng nhờ sắc độ màu có pha thêm ánh cam rực rỡ thì đỏ rượu vang hay đỏ mận chín lại là tông đỏ đối lập. Sắc đỏ trầm ấm này thay thế hoàn hảo cho những gam màu truyền thống trong mùa lạnh như đen và nâu.
Phối đỏ và trắng ngà, đỏ và trắng tinh khôi để tạo nên những bài toán thú vị về hình khối, chất liệu hòa quyện cùng màu sắc. Ở bản phối áo peplum và chân váy layer, cảm giác nữ tính và quyến rũ được xây dựng trên tỷ lệ 1-3 về màu sắc trang phục. Trong khi đó cấu trúc bất đối xứng, chất vải dập nhăn và đường cắt xéo từ bản phối thứ 2 đem lại hiệu ứng thị giác ấn tượng
ẢNH: RẬP
Đầm tiệc sắc đỏ đậm là món đồ "must have" mùa lạnh mà nàng không thể bỏ lỡ. Đầm ngắn phối quần tất và giày cao gót cùng tông hay chọn đầm maxi và midi phối giày cao gót ánh kim tôn vẻ đẹp sắc sảo đầy quyến rũ, sang trọng đều tùy thuộc vào gu thời trang của riêng nàng