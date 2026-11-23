Khi thời tiết chuyển lạnh, những gam màu trầm tối như nâu sô cô la, nâu đất, xám ghi, xanh navy hay đen thường được ưu tiên trong tủ đồ của phái đẹp. Không quá nổi bật nhưng những sắc độ này lại có khả năng tạo chiều sâu cho trang phục, đồng thời gợi lên vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.

Sắc nâu trầm mang hơi thở cổ điển vào phong cách thường ngày

Nâu đất, nâu sô cô la hay nâu caramel luôn là những gam màu gợi nhắc vẻ đẹp hoài cổ. Không quá nghiêm nghị như màu đen, sắc nâu mang đến cảm giác ấm áp, mềm mại và dễ kết hợp cùng nhiều tông màu trung tính khác.

Những chiếc áo khoác da lộn phối chân váy ngắn hay túi xách mang sắc độ nâu đậm nhạt khác nhau là lựa chọn đáng chú ý khi nàng muốn làm mới phong cách mùa lạnh ẢNH: CARDINA

Ở sắc độ đậm hơn, áo cardigan dáng dài rộng rãi với phần tay phồng, chất liệu len mịn màng tạo sự thoải mái, diện cùng chân váy ngắn màu nâu sô cô la dáng ôm và túi xách mini màu đen sẽ hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Phối nhiều sắc độ tối để tạo chiều sâu cho trang phục

Thay vì chỉ sử dụng một gam màu đơn điệu, nàng có thể thử nghiệm phong cách monochrome với nhiều sắc độ khác nhau của nâu, xám hoặc đen. Cách phối này giúp tổng thể có sự thống nhất nhưng vẫn tạo được điểm nhấn nhờ khác biệt về chất liệu, độ sáng và phom dáng.

Không chỉ có sắc nâu, màu xám cũng là lựa chọn đáng cân nhắc khi theo đuổi phong cách tối giản. Sắc xám than từ áo quây phối hài hòa với chân váy có gam màu đậm hơn tạo sự chuyển tiếp màu sắc ăn ý ẢNH: @_REE.MREE

Áo len dệt kim màu xám với phần cổ polo và hàng khuy nhỏ phối chân váy ngắn xếp tầng màu đen là công thức dành cho những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung ẢNH @_THUYS.HG

Kết hợp chất liệu dệt kim và phụ kiện để hoàn thiện phong cách mùa lạnh

Bên cạnh màu sắc, chất liệu cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của những bản phối thu đông. Len dệt kim, da lộn, vải dạ hay các chất liệu có bề mặt mềm xốp thường được ưu tiên nhờ khả năng mang lại cảm giác ấm áp và tạo chiều sâu cho trang phục.

Phối layer với các lớp áo blouse nâu xám, quần shorts nâu và áo khoác lông tối màu tạo nên hình ảnh phóng khoáng, mang hơi hướng thời trang đường phố. Chiếc quần tất họa tiết lưới màu sáng, tạo sự tương phản với trang phục trầm ấm thân trên ẢNH: @_BBYBOOOOO

Trang phục tối màu có ưu điểm dễ kết hợp nhưng nếu sử dụng quá nhiều sắc độ tối mà không có sự điều chỉnh, tổng thể đôi khi dễ tạo cảm giác nặng nề. Vì vậy, với những bản phối cổ điển chỉ nên dùng hai đến ba sắc độ ẢNH: @_THUONG_HTM

Cách phối xen kẽ giữa những gam màu ấm và lạnh, sáng và tối dễ dàng tạo sự cân bằng, áo thun sắc xanh pastel vừa đủ để tạo sự tương phản với chân váy đen tối màu ẢNH: @_RYNHII_

Không chỉ phù hợp với phong cách cổ điển, trang phục tối màu còn có thể biến hóa theo nhiều hướng khác nhau. Chỉ cần khéo léo lựa chọn sắc độ, kết hợp chất liệu và phụ kiện, nàng đã có thể làm mới tủ đồ mùa lạnh bằng những bản phối vừa thanh lịch vừa mang dấu ấn riêng.