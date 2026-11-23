Khi thời tiết chuyển lạnh, những gam màu trầm tối như nâu sô cô la, nâu đất, xám ghi, xanh navy hay đen thường được ưu tiên trong tủ đồ của phái đẹp. Không quá nổi bật nhưng những sắc độ này lại có khả năng tạo chiều sâu cho trang phục, đồng thời gợi lên vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.
Sắc nâu trầm mang hơi thở cổ điển vào phong cách thường ngày
Nâu đất, nâu sô cô la hay nâu caramel luôn là những gam màu gợi nhắc vẻ đẹp hoài cổ. Không quá nghiêm nghị như màu đen, sắc nâu mang đến cảm giác ấm áp, mềm mại và dễ kết hợp cùng nhiều tông màu trung tính khác.
Phối nhiều sắc độ tối để tạo chiều sâu cho trang phục
Thay vì chỉ sử dụng một gam màu đơn điệu, nàng có thể thử nghiệm phong cách monochrome với nhiều sắc độ khác nhau của nâu, xám hoặc đen. Cách phối này giúp tổng thể có sự thống nhất nhưng vẫn tạo được điểm nhấn nhờ khác biệt về chất liệu, độ sáng và phom dáng.
Kết hợp chất liệu dệt kim và phụ kiện để hoàn thiện phong cách mùa lạnh
Bên cạnh màu sắc, chất liệu cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của những bản phối thu đông. Len dệt kim, da lộn, vải dạ hay các chất liệu có bề mặt mềm xốp thường được ưu tiên nhờ khả năng mang lại cảm giác ấm áp và tạo chiều sâu cho trang phục.
Không chỉ phù hợp với phong cách cổ điển, trang phục tối màu còn có thể biến hóa theo nhiều hướng khác nhau. Chỉ cần khéo léo lựa chọn sắc độ, kết hợp chất liệu và phụ kiện, nàng đã có thể làm mới tủ đồ mùa lạnh bằng những bản phối vừa thanh lịch vừa mang dấu ấn riêng.