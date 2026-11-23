Vải nhung không chỉ dành cho những buổi tiệc sang trọng mà còn có thể trở thành chất liệu chủ đạo trong phong cách thường ngày. Từ áo khoác, chân váy đến váy liền, những thiết kế mang bề mặt mềm mịn phù hợp trong ngày se lạnh.
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Vải nhung từ lâu đã gắn liền với hình ảnh sang trọng, cổ điển và có phần quý phái. Thế nhưng, khi được đưa vào những thiết kế trẻ trung như áo khoác dáng ngắn, chân váy mini hay váy ôm trễ vai, chất liệu này lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác
Áo khoác nhung mang hơi thở cổ điển xuống phố
Khi tiết trời chuyển lạnh, những chiếc áo khoác chất liệu nhung trở thành lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng tạo điểm nhấn cho trang phục. Thay vì những thiết kế dài rộng quen thuộc, áo khoác dáng ngắn với phần vai đứng, cổ bẻ hay hàng khuy lớn mang đến diện mạo trẻ trung hơn.
Áo khoác ngắn màu nâu camel có phần cổ bẻ rộng cùng thiết kế tay lỡ mang đậm hơi hướng cổ điển. Các chi tiết túi nắp đặt trước ngực tạo điểm nhấn thực tế và cân đối cho tổng thể chiếc áo. Phom dáng rộng vừa phải giúp người mặc dễ dàng cử động mà không bị gò bó.
Chân váy nhung kiêu kỳ nhưng đầy nữ tính
Nếu áo khoác nhung mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, chân váy lại là lựa chọn giúp chất liệu này thể hiện trọn vẹn nét nữ tính. Từ chân váy chữ A, chân váy mini đến những thiết kế dáng xòe, nhung có thể tạo nên nhiều diện mạo khác nhau tùy thuộc vào cách lựa chọn phom dáng và trang phục đi kèm.
Thay đổi linh hoạt phong cách với chất liệu vải nhung
Một trong những lý do khiến vải nhung được yêu thích là khả năng dung hòa nhiều phong cách. Khi kết hợp cùng những món đồ có phom dáng mạnh mẽ, chất liệu này mang đến vẻ ngoài cá tính. Ngược lại, xuất hiện trên các thiết kế váy, đầm vải nhung lại đem đến nét sang trọng.