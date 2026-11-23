Vải nhung từ lâu đã gắn liền với hình ảnh sang trọng, cổ điển và có phần quý phái. Thế nhưng, khi được đưa vào những thiết kế trẻ trung như áo khoác dáng ngắn, chân váy mini hay váy ôm trễ vai, chất liệu này lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác

Áo khoác nhung mang hơi thở cổ điển xuống phố

Khi tiết trời chuyển lạnh, những chiếc áo khoác chất liệu nhung trở thành lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng tạo điểm nhấn cho trang phục. Thay vì những thiết kế dài rộng quen thuộc, áo khoác dáng ngắn với phần vai đứng, cổ bẻ hay hàng khuy lớn mang đến diện mạo trẻ trung hơn.

Những thiết kế áo khoác và chân váy mang sắc nâu trầm cho thấy vẻ đẹp hiện đại của chất liệu nhung. Phom dáng có phần phóng khoáng kết hợp bề mặt vải mềm mịn tạo nên diện mạo vừa cá tính vừa thanh lịch ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Bên cạnh kiểu áo khoác dáng ngắn, áo khoác dáng rộng hay thiết kế cổ cao cũng là gợi ý đáng thử. Phom áo rộng mang đến cảm giác thoải mái, trong khi phần cổ dựng, hàng cúc hoặc dây đai thắt eo giúp tạo điểm nhấn ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Áo khoác ngắn màu nâu camel có phần cổ bẻ rộng cùng thiết kế tay lỡ mang đậm hơi hướng cổ điển. Các chi tiết túi nắp đặt trước ngực tạo điểm nhấn thực tế và cân đối cho tổng thể chiếc áo. Phom dáng rộng vừa phải giúp người mặc dễ dàng cử động mà không bị gò bó.

Để bản phối thêm chiều sâu, người mặc có thể lựa chọn cách mặc nhiều lớp. Một chiếc váy hai dây bên trong sẽ tạo sự tương phản thú vị với lớp áo khoác có phom rộng bên ngoài ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Chân váy nhung kiêu kỳ nhưng đầy nữ tính

Nếu áo khoác nhung mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, chân váy lại là lựa chọn giúp chất liệu này thể hiện trọn vẹn nét nữ tính. Từ chân váy chữ A, chân váy mini đến những thiết kế dáng xòe, nhung có thể tạo nên nhiều diện mạo khác nhau tùy thuộc vào cách lựa chọn phom dáng và trang phục đi kèm.

Chân váy nhung dáng ngắn đặc biệt phù hợp với những cô gái yêu thích phong cách trẻ trung. Váy xòe nhẹ giúp tạo sự cân đối cho vóc dáng, đồng thời mang đến cảm giác năng động khi kết hợp cùng áo len, áo thun hoặc cardigan ẢNH: @_PHZY_

Chân váy nên mang những gam màu nâu, đen, be và đỏ rượu vang dễ dàng hòa hợp với nhiều sắc độ khác nhau, giúp người mặc không mất quá nhiều thời gian khi lựa chọn trang phục ẢNH: @_TRIEUZI_

Chân váy nhung nâu phối cùng áo cardigan xanh rêu và bốt cao cổ đầy cá tính. Sự hài hòa giữa các gam màu trầm dịu nhẹ hoàn thiện vẻ ngoài cổ điển hợp mùa thu ẢNH: @_TRCHAUQUIN_

Thay đổi linh hoạt phong cách với chất liệu vải nhung

Một trong những lý do khiến vải nhung được yêu thích là khả năng dung hòa nhiều phong cách. Khi kết hợp cùng những món đồ có phom dáng mạnh mẽ, chất liệu này mang đến vẻ ngoài cá tính. Ngược lại, xuất hiện trên các thiết kế váy, đầm vải nhung lại đem đến nét sang trọng.

Để trang phục vải nhung phát huy tối đa sức hút, phụ kiện đóng vai trò không thể thiếu. Một chiếc mũ newsboy hay túi xách nhung đồng điệu với quần shorts dễ dàng tạo sự liên kết cuốn hút ẢNH: @_PHZY_